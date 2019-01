Annuncio

Annuncio

Da diverse settimane a questa parte non si sta facendo altro che parlare di quanto accaduto a Francesco Chiofalo. Il ragazzo è stato operato di tumore al cervello e, nel corso di un'intervista con 'Le Iene [VIDEO]', ha spiegato passo per passo i dettagli di questa orribile malattia. Nel frattempo, però, la sua ex Selvaggia Roma continua ad essere presa di mira sui social. La ragazza è accusata di aver mostrato scarso interesse per il dramma del suo ex fidanzato. Dopo le ennesime critiche, la Roma si è lasciata andare ad un altro duro sfogo: 'Si fa male lui e rompete a me'.

Leggi anche Adriano Celentano avrebbe abbandonato lo show furioso dopo le pesanti polemiche (RUMORS)

Le sue parole non sono, certamente, passate inosservate.

Selvaggia Roma viene nuovamente chiamata in causa per la questione Francesco Chiofalo

Selvaggia Roma continua ad essere il bersaglio preferito degli haters.

Advertisement

La ex di Francesco Chiofalo, infatti, è stata chiamata nuovamente in causa per tutto quello che è accaduto al ragazzo. Nel caso specifico. Francesco ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha spiegato la sua versione dei fatti in merito alla scoperta del [VIDEO]tumore [VIDEO]. In questi giorni, infatti, stavano circolando delle voci secondo cui il ragazzo avrebbe preso in giro tutti dal momento che era già malato da tempo. Francesco ha, così, deciso di chiarire la sua versione una volta per tutte ma le conseguenze non si sono fatte attendere molto.

Un utente, infatti, ha taggato Selvaggia Roma al di sotto di questi video. La persona in questione ha screditato la ragazza dicendo che Francesco fosse stato fortunato a perderla. La Roma, però, non è affatto rimasta in silenzio e, ancora una volta, ha deciso di rispondere alle accuse.

Advertisement

I migliori video del giorno

Lo sfogo di Selvaggia Roma lascia tutti senza parole, quando finirà la polemica?

Innanzitutto ha esordito dicendo di non voler più essere taggata sotto delle cose che riguardano il suo ex. Inoltre, ha aggiunto che lei si stava facendo i fatti suoi e stava andando avanti nella sua vita, quando il popolo del web l'ha chiamata in causa per commentare la vicenda di Francesco. Ha, poi, chiosato in modo perentorio e diretto: 'Si fa male lui e rompete a me'.

Le parole di Selvaggia, ancora una volta dure e senza peli sulla lingua, hanno infiammato ancor di più il Gossip. Quando finirà tutta questa situazione? In questi giorni anche Francesco ha pubblicato dei contenuti su Instagram nei quali ha esortato il pubblico a smetterla con tutte queste accuse. La finiranno una volta per tutte?