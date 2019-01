Annuncio

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo continuano ad essere tra i personaggi più discussi del mondo della televisione. I due ragazzi, infatti, sono finiti al centro del Gossip in seguito alla scoperta del tumore al cervello di Francesco. Da quel momento in poi, si è innescato un meccanismo imprevedibile che ha dato luogo ad una concatenazione di eventi malsani sul web che hanno provocato molto malessere e diversi malumori. A distanza di un po' di tempo, Selvaggia ha rotto il silenzio e ha deciso di rivelare delle cose inaspettate in merito alla precedente relazione con Francesco: "Mi maltrattava".

Selvaggia si racconta in un'intervista al settimanale Spy

Selvaggia Roma si è lasciata andare durante l'intervista settimanale Spy, diretto dal giornalista e opinionista Alfonso Signorini.

La ragazza ha affrontato dei temi molto delicati [VIDEO]riguardanti la sua precedente relazione con Francesco. I due sono divenuti noti al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island. Nel corso di quella esperienza già erano emersi dei grossi problemi di coppia, causati soprattutto dai tradimenti di lui. Fino a pochi giorni fa, però, si pensava che i dissapori tra i due fossero legati semplicemente a questo 'vizio' del ragazzo. A distanza di un po' di tempo, però, Selvaggia ha deciso di rompere il silenzio ed ha rivelato delle cose molto gravi. La ragazza ha spiegato di essere stata maltrattata dal suo ex fidanzato: "Ho subito bugie, umiliazioni, minacce e infedeltà. Mi maltrattava". La Roma ha anche spiegato di essere stata tentata più volte di denunciarlo ma poi, quando arrivavano i carabinieri, non ha mai avuto il coraggio di farlo, optando per il silenzio.

Si attende la versione ufficiale di Francesco Chiofalo

La ragazza ha confessato che gli perdonava tutto e avrebbe continuato a farlo perché era innamorata di lui. Non avrebbe mai voluto parlare pubblicamente di questa dolorosa ed umiliante situazione. Dopotutto, però, a seguito dei continui insulti ricevuti sul web per aver mostrato scarso interesse nei confronti della malattia del suo ex, Selvaggia si è sentita costretta a parlare [VIDEO] e ha deciso di rompere il silenzio infangando notevolmente l'immagine del ragazzo. Francesco, dal canto suo, si sta limitando semplicemente a dichiarare che ci sono persone che 'marciano' sui problemi degli altri. Si attende una versione ufficiale dei fatti anche da parte sua.