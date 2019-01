Annuncio

Annuncio

Si è registrata ieri pomeriggio la nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, il people show pomeridiano di Canale 5 che vede alla conduzione la famosa Maria De Filippi. La registrazione che ha avuto luogo recentemente presso gli studi Mediaset del programma, ha visto l'arrivo di un nuovo volto: si tratta del tronista [VIDEO] Andrea Zelletta. Nel corso di questa puntata Andrea si è presentato pubblicamente a tutti e la sua presenza ha catturato subito l'attenzione della simpaticissima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi Claudia Dionigi.

Leggi anche Fedez risponde alle prese in giro di Gué Pequeno e Ghali con un cuore

Tra la ragazza e il tronista milanese, infatti, vi sarebbero stati dei contatti virtuali anche se non del tutto espliciti: scopriamone i dettagli.

U&D, anticipazioni dell'ultima puntata registrata ieri (27 gennaio 2019)

L'approdo in studio di Andrea ha sorpreso il pubblico presente alla registrazione e non solo: anche Claudia Dionigi.

Advertisement

Come ci rivela la fonte di Gossip "NewsU&D", è stata la stessa conduttrice a notare un particolare interessante: la corteggiatrice di Lorenzo guardava insistentemente il nuovo arrivato in studio. Stando alle anticipazioni riportate sul web, la De Filippi sarebbe intervenuta nel corso della registrazione chiedendo a Claudia per quale motivo fosse interessata ad osservare attentamente Andrea. La Dionigi ha tranquillamente risposto dichiarando di seguire virtualmente il ragazzo su Instagram. Claudia ha anche specificato che è stata una sua amica a mostrarle il profilo social di Andrea decidendo così di iniziare a seguirlo sul mondo virtuale perché ne aveva apprezzato l'aspetto fisico.

Uomini e donne news: la scelta di Lorenzo Riccardi

Intanto Claudia ha realizzato un'esterna tranquilla insieme a Lorenzo con cui ha scambiato anche qualche bacio.

Advertisement

I migliori video del giorno

In realtà, come la ragazza ha dichiarato in puntata, la Dionigi è apparsa molto spenta sia in esterna sia nel corso della registrazione. La corteggiatrice ha infatti dichiarato di essere giunta alla fine del suo percorso di conoscenza con Riccardi ma di essere totalmente stanca.

Insomma la lotta di Claudia contro Giulia per contendersi il giovanissimo tronista milanese è finalmente terminata. Lorenzo Riccardi ha annunciato di essere pronto alla sua scelta che sarà registrata nel corso della prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO]. Anche Teresa è pronta ad abbandonare la poltrona rossa: i due registreranno il momento della scelta che, come già è stato annunciato, avrà luogo nel corso di un evento organizzato dalla stellare showgirl Valeria Marini.