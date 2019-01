Annuncio

Chiara Ferragni, una tra le fashion blogger più famose al mondo, continua a far parlare di se. Da quando ha avuto un figlio con il noto cantante Fedez, la giovane modella non ha avuto un attimo di tregua dagli heater e dalle critiche dei propri seguaci. Ogni fotografia scattata, ogni video ed ogni storia pubblicata sul suo profilo instagram è divenuto terreno fertile per i commenti meno opportuni. Alla bella blogger basta pubblicare una semplice ed apparente fotografia in cui si vede qualche dettaglio di troppo e subito i naviganti del web si prodigano per rimproverarla ed accusarla forse ingiustamente.

Il commento che più spesso si legge sotto alle sue fotografie è quello che le ricorda di essere una [VIDEO] mamma. Proprio questa tipologia di commento ha spinto Chiara Ferragni a pubblicare uno scatto a seno scoperto, sfidando apertamente i suoi seguaci.

Una fotografia che porta come didascalia la scritta "tyou're a mother", che tradotta in italiano significa letteralmente "tu sei una madre".

Chiara Ferragni sfida i suoi seguaci

La fotografia pubblicata negli ultimi giorni risulta essere una vera e propria sfida a coloro che puntualmente le ricordano di essere una madre. Una "presa in giro" a tutte quelle persone che reputano insano e poco educativo il suo lavoro e che non perdono occasione per offenderla e sminuirla. [VIDEO]

Il lavoro di una fashion blogger che si rispetti, soprattutto se porta il nome di Chiara Ferragni ed è seguita da milioni di persone, è proprio quello di pubblicare in continuazione fotografie, video o storie in cui pubblicizza anche un singolo indumento. Proprio gli scatti in cui pubblicizza abiti firmati sono quelli che portano guadagno alla giovane Chiara e proprio quegli abiti, spesso e volentieri, vengono indossati senza reggiseno e mettono in risalto le curve e le forme dell'indossatrice.

Ma tra i seguaci della Ferragni ci sono coloro che non attendono altro che vedere quel dettaglio di "troppo" per richiamarla e ricordarle di avere un figlio.

La foto di Chiara Ferragni senza veli ed i "soliti" commenti

La fotografia pubblicata dalla fashion blogger, come sempre, è divenuta comune ritrovo per le centinaia di persone che pensano solamente a criticarla e ad offenderla. Tra i vari commenti è infatti possibile leggere di gente che la definisce volgare, poco seria, o che addirittura continua a criticare il suo modo di gestire la famiglia.

Fortunatamente, tra i commenti visibili, vi sono anche quelli di mamme e ragazze che cercano di alleggerirle il peso di quelle critiche ricevute, scherzando sulla grandezza del proprio seno e sulla serietà di molti seguaci.

Nulla, insomma, che la nostra giovane mamma non possa sopportare.