Inizia giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che sarà condotta per la quinta volta di seguito da Alessia Marcuzzi, e finalmente la produzione tramite gli account ufficiali social ha svelato il nome dei primi otto "naufraghi" che prenderanno parte al reality. Tante le novità per L'Isola dei Famosi 2019 che rinnoverà tutto il suo cast di opinionisti e inviati.

I nomi ufficiali dei primi concorrenti dell'Isola dei Famosi

I primi otto partecipanti che formeranno il cast del programma sono: Kaspar Capparoni, già vincitore della settima edizione di Ballando con le Stelle, Jo Squillo, Marina La Rosa, Viktoria e Virginia Mihajlovic, figlie dell’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic (che parteciperanno al programma come unico concorrente), Paolo Brosio, Marco Maddaloni e Aaron Nielsen, il figlio dell'attrice danese Brigitte Nielsen.

Sono quindi questi i primi otto naufraghi, ma in realtà formalmente si tratta di 7 concorrenti (visto che appunto le due sorelle Mihajlovic contano per uno).

A questi nomi si aggiungerà il vincitore di Saranno Isolani che verrà annunciato giovedì 24 gennaio durante la diretta della prima puntata dell'Isola di Famosi 2019.

Tanti invece i rumours sugli altri possibili naufraghi, tra questi troviamo Claudio Sona, Luca Dorigo, Nicola Ventola, Gianfranco Vissani, Giorgio Manetti e Jeremiaz Rodriguez, la cui partecipazione sarebbe stata messa in dubbio da un problema di salute. [VIDEO] Per le conferme ufficiali di questi (o altri) nomi si dovranno attendere comunicazioni che, probabilmente, la produzione dell'Isola dei Famosi darà attraverso gli account ufficiali che hanno già svelato tante importanti novità per questa edizione.

Il nuovo inviato e le nuove opinioniste dell'Isola dei Famosi 2019

Uniche certezze nel cast del programma restano Alessia Marcuzzi e la Gialappa's Band mentre cambiano inviato e opinionisti. Infatti, Stefano De Martino lascerà il posto da inviato ad un ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Filippo Nardi già impegnato nella conduzione della seconda edizione programma web Saranno Isolani, dove dieci aspiranti naufraghi si sfidano per approdare in Honduras.

Mentre a sostituire nel ruolo di opinionisti Mara Venier, passata in Rai alla conduzione di Domenica In, e Daniele Bossari, ritornato alla conduzione nel programma di Italia Uno Chi ha paura del buio?, saranno due donne. Come ci ha rivelato direttamente Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram ufficiale le nuove opinioniste dell'Isola dei Famosi 2019 [VIDEO] saranno Alda D’Eusanio e Alba Parietti.