Nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]ambientata a Puente Viejo, e sempre ricca di intrighi. Tra qualche settimana purtroppo, Severo Santacruz (Chico Garcia) farà i conti con dei grossi problemi. Il padre del piccolo Carmelito oltre a perdere tutti i suoi averi, non migliorerà la sua situazione finanziaria nemmeno dopo aver trovato una nuova occupazione lavorativa. La giornalista Irene Campuzano invece riceverà una proposta abbastanza conveniente da Anacleto Totana (Asier Itturriaga).

A gran sorpresa l’amica di Adela non sarà disposta a lavorare per il new entry.

Il Segreto: Severo nei guai, Irene nota la preoccupazione del marito

Gli spoiler degli episodi [VIDEO] che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, ci dicono che Severo si troverà nei guai.

Tutto inizierà quando il Santacruz rivelerà alla moglie Irene di aver messo da parte una piccola quantità di denaro, per poter avviare un progetto che darà i suoi frutti. A questo punto il latifondista diventerà il proprietario della fattoria Las Lagunas su consiglio dello sceriffo Meliton Melquiades. Il padre del piccolo Carmelito dopo essere venuto a conoscenza che le terre che ha appena acquistato sono utilizzate per la coltivazione del riso, deciderà di farle esaminare da Saul che ha studiato agronomia. Quest’ultimo, dopo aver controllato attentamente le proprietà di Severo, gli dirà che sono in ottime condizioni. Purtroppo tutto non andrà come previsto, dato che l’imprenditore di ritorno da una giornata di lavoro non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione alla moglie Irene.

La Campuzano rifiuta un’offerta di lavoro, Anacleto arriva a Puente Viejo

A questo punto l’amico di Carmelo darà delle spiegazioni alla sua amata, rivelandole che gli abitanti di una fattoria vicina alla sua sono stati contagiati da un virus mortale, molto probabilmente per aver ingerito l’acqua contaminata di un pozzo.

Inoltre il Santacruz preciserà alla Campuzano che anche colui che possedeva la sua azienda agricola ha sofferto dello stesso male. Successivamente Irene deciderà di tornare a lavorare per risollevare la sua famiglia dal punto di vista economico, facendo un colloquio con Anacleto Totana. Purtroppo la moglie di Severo dopo aver notato lo strano atteggiamento dell’uomo, rinuncerà all’incarico. Nonostante il rifiuto, Anacleto metterà piede a Puente Viejo, ma invece di incontrare la Campuzano rivelerà ad Adela di essere disposto a dare 100 pesetas alla sua amica per ogni articolo scritto. Sfortunatamente Irene non cambierà idea nemmeno su consiglio della moglie del Leal, dal momento che non avrà nessuna intenzione di accettare l’offerta di lavoro.