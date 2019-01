Annuncio

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] ambientato a Puente Viejo e sempre ricco di emozionanti colpi di scena. Purtroppo gli spoiler dei prossimi episodi italiani non sono per niente piacevoli, perché rivelano che uno storico personaggio si troverà in una bruttissima situazione. Si tratta di Severo Santacruz, che dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene Campuzano, cadrà rovinosamente in bancarotta.

Fernando Mesia invece farà una proposta inaspettata a Carmelo Leal per onorare Francisca Montenegro.

Il Segreto: Severo finisce sul lastrico, Irene rassicura il marito

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO]che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci dicono che Severo Santacruz, anche se il prezzo dei prodotti in vendita nelle sue aziende aumenteranno, deciderà di non licenziare i suoi operai.

Purtroppo il marito di Irene Campuzano a causa del suo generoso gesto finirà sul lastrico. Il padre del piccolo Carmelito quando si ritroverà senza un lavoro metterà al corrente il Leal e Adela dei suoi gravi problemi. Successivamente, il latifondista su consiglio della maestra avviserà anche la moglie Irene della sua brutta situazione finanziaria. Quest’ultima supporterà il marito precisandole di non aver scelto di passare la sua vita con lui soltanto perché è un uomo d’affari.

Fernando consegna a Carmelo un’ingente somma di denaro, Adela rifiuta la proposta del Mesia

Severo dopo essersi sfogato con la Campuzano cercherà di trovare un accordo con i creditori ma purtroppo non arriverà a nessuna conclusione, perché non avrà più la gestione delle sue imprese. Nel frattempo, Fernando Mesia farà un gesto sorprendente, dato che a seguito del falso decesso di Francisca Montenegro inscenato da Raimundo Ulloa, consegnerà al Leal un’ingente somma di denaro destinata ad alcuni bambini di Puente Viejo.

E’ bene precisare che il figlio del defunto Olmo farà presente al sindaco del quartiere che la scuola cittadina dovrà essere dedicata a Francisca: in tale circostanza Carmelo chiederà un consiglio ad Adela prima di rispondere alla proposta dell’ex marito di Maria Castaneda. Per finire, la madre di Ulpiano dopo aver parlato con Irene deciderà di non adeguarsi alla volontà di Fernando lasciando alla scuola il nome del suo defunto marito Leonidas Talavera.