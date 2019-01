Annuncio

Appassionano sempre di più le avventure della soap Il Segreto [VIDEO] prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà la possibilità di guardare i prossimi mesi i protagonisti principali saranno Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), Antolina (Maria Lima) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco). Gli spoiler annunciano che il carpentiere convolerà a nozze con l’ex domestica della sorella del defunto Jesus solo per ottemperare ai suoi doveri di padre ma senza provare alcun sentimento.

Antolina non sarà affatto felice dopo essersi sposata e, a meno di ventiquattro ore dallo scambio dei voti nuziali, farà un gesto inaspettato. Dopo essere stata respinta l’ex ancella di Elsa ingannerà il marito facendogli credere di dover andare a trovare un’amica prossima al parto per chiederle dei consigli sulla gravidanza.

Il Segreto: Elsa smaschera Antolina, Isaac non crede alla Laguna

Le anticipazioni degli episodi [VIDEO] che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese ci dicono che Elsa, dopo aver dato il suo consenso ad Isaac per sposare Antolina, inizierà ad avere dei sospetti. In particolare la Laguna penserà che la sua ex domestica potrebbe aver avuto una tresca clandestina con il suo defunto fratello. Successivamente l’ex fidanzata del Guerrero capirà di non essersi sbagliata grazie ad una missiva scritta proprio da Jesus per Antolina. In tale circostanza Elsa verrà anche a conoscenza che la sua ex ancella sapeva che i briganti avrebbero sabotato le sue nozze con Isaac. A questo punto il Guerrero verrà avvisato dalla Laguna ma non darà ascolto alle parole della sua ex dopo il tentato suicidio di Antolina .

Antolina inganna il marito, Marcela dubita della moglie del Guerrero

Successivamente Elsa tenterà di interrompere la cerimonia nuziale tra Isaac e Antolina senza riuscirci perché verrà cacciata in malo modo dalla chiesa. Al termine dei festeggiamenti il Guerrero dimostrerà di amare ancora la Laguna, infatti non riuscirà a consumare il sacramento contratto con la moglie. Antolina, stanca di essere rifiutata dal marito, farà perdere le sue tracce facendogli credere di doversi recare a Villanueva per andare a trovare una ragazza in dolce attesa che lavorava con lei dalla famiglia Laguna. A differenza di Isaac, che crederà ciecamente alla versione della consorte, Marcela inizierà ad avere dei dubbi sull’improvvisa partenza dell’amica subito dopo le nozze.