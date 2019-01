Annuncio

A Uomini e donne è tempo di scelte, e questo pomeriggio, nel corso della nuova registrazione del trono classico, uno dei tronisti in carica si è congedato dalla trasmissione, rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un percorso insieme fuori dal programma di Canale 5. A dare l'annuncio della registrazione di questa prima scelta finale è stata l'autrice Raffaella Mennoia, con un video postato su Instagram e realizzato proprio all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi.

Oggi registrata la scelta di Andrea Cerioli di Uomini e donne

Le anticipazioni ufficiali che arrivano dal profilo Instagram di Raffaella Mennoia ci informano che il tronista in questione che oggi pomeriggio ha fatto la sua scelta finale a Uomini e donne è stato Andrea Cerioli, già noto al pubblico per il suo passato da tronista prima di ritornarci di nuovo nel 2018, a grande richiesta, dopo la partecipazione a Temptation Island Vip.

La Mennoia ha postato un messaggio su Instagram, taggando proprio Andrea Cerioli, e dicendogli che alla fine aveva avuto ragione lei, forse a proposito del nome della persona con la quale ha deciso di intraprendere questo cammino di coppia insieme.

Di sicuro l'esito della scelta finale di Andrea è stato positivo, dato che Raffaella su Instagram ha postato un video dove vediamo la classica pioggia di petali rossi, che da sempre contraddistingue questo momento così importante e atteso dai fan della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Il video di Raffaella Mennoia sulla scelta di Andrea

E così, contrariamente a tutte le aspettative, la scelta di Andrea Cerioli a Uomini e donne non verrà trasmessa nel corso degli appuntamenti serali di Uomini e donne, in programma su Canale 5 il prossimo mese di febbraio. Una delle novità di quest'anno, del dating show di Maria De Filippi, riguardava proprio lo sbarco in prime time, in occasione delle scelte dei tronisti in carica che dovevano avvenire all'interno della villa.

Quella di Andrea Cerioli, però, come testimonia il video stesso postato da Raffaella Mennoia su Instagram questo pomeriggio, è avvenuta all'interno dello studio di Uomini e donne. Il nome della corteggiatrice scelta, però, al momento non è stato ancora rivelato ufficialmente ma non si esclude che chi ha assistito alla registrazione del trono classico di oggi, possa far trapelare al più presto tutte le anticipazioni su questa attesissima puntata.