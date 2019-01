Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a marzo si soffermano su Severo Santacruz, interpretato dall'attore Chico Garcia, il quale ha svelato di essere diventato padre di uno splendido bambino alla rivista 'Gran Hotel'. Il latifondista, infatti, farà una comunicazione molto dolorosa ad Irene Campuzano, riguardante le sue imprese. Carmelo, nel frattempo, riceverà un regalo da parte di Fernando.

Il Segreto: Severo diventa povero

Severo Santacruz (Chico Garcia) tornerà ad essere il protagonista delle prossime puntate de Il Segreto. L'uomo, infatti, ammetterà alla neo-sposa di avere dei grossi guai finanziari.

Tutto inizierà quando il latifondista deciderà di non licenziare alcuni lavoratori delle sue fabbriche.

Proprio quest'azione farà sprofondare i conti della ditta in rosso, tanto che le banche saranno costrette a pignorare tutti i beni. Il vedovo di Candela, a questo punto, preferirà salvare gli operai dal licenziamento perdendo tutte le sue fabbriche. Successivamente il marito di Irene, ormai in rovina, confesserà i suoi problemi a Carmelo mentre Adela gli consiglierà di parlare a quattro occhi con sua moglie. Dall'altro canto, quest'ultima darà il sostegno al consorte sottolineando di essere innamorata pazza di lui e del modo in cui si prende cura di Carmelito.

Il Segreto, anticipazioni: Fernando offre dei soldi a Carmelo

Le anticipazioni delle puntate di marzo de Il Segreto, svelano che Severo vivrà altri momenti difficili. L'uomo, infatti, assisterà Carmelo (Raoul Pena) e Adela (Ruth Llopis) in una scelta difficile.

Il diabolico figlio di Olmo Mesia, infatti, offrirà dieci borse di studio da devolvere agli scolari più bisognosi del borgo iberico. Un regalo che farà sgranare gli occhi al sindaco, mentre il Mesia pretenderà che la scuola sia intitolata a Donna Francisca (Maria Bouzas), presunta morta a causa di Gonzalo Castro [VIDEO](Jordi Coll).

Ma Adela sarà indecisa se accettare o meno la proposta del Mesia, in quanto i soldi sono di dubbia provenienza. Alla fine la maestra convincerà il marito a rifiutare l'ingente somma di denaro, sebbene si senta in colpa per i bimbi prescelti. Inoltre farà in modo che la scuola continui ad essere intitolata a Leonidas Talavera, il suo primo marito morto in tragiche circostanze. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.