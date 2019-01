Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Per la settimana che andrà dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019, saranno molteplici i colpi di scena ai quali i telespettatori assisteranno: primo tra tutti l’arrivo a sorpresa di Simona, la madre di Vera, in un momento piuttosto delicato per la fragile coppia composta da Elena Giordano e il suo ex Valerio Viscardi. Anche gli altri protagonisti saranno al centro delle scene, ritornerà a far parlare di sé Gaetano Prisco che getterà nuovamente ombra sulla vita di Angela e Franco.

Niko cerca di mediare tra Adele e Susanna

Elena fa una spiazzante scoperta sul suo compagno che finisce per sconvolgere la vita delle persone che gli stanno accanto.

Giulia continua a battersi per poter aiutare Adele, cercando di capire in ogni modo se i suoi sospetti sul comportamento violento di Manlio siano fondati. Niko invece tenta invano di riportare calma e serenità tra Adele e Susanna, in contrasto a causa dei loro recenti scontri. La giovane Alex, esasperata dalle pressanti richieste di Vittorio e stanca di spiare Anita in ogni momento facendo di tutto per liberarsi da questo scomodo ruolo, ma pur di adempiere ancora una volta alla promessa fatta al ragazzo, rischia di mettersi seriamente nei guai.

Elena scopre la ragione del suo malessere

Elena scopre finalmente la causa del suo malessere e stupita da quanto appreso, non riesce a decidere se rivelare o meno la verità al suo compagno. Allo stesso tempo l’uomo riceve a sorpresa la visita di una donna che per lui è stata molto importante in passato, la madre di Vera, [VIDEO] Simona.

Michele seppur controvoglia deve attenersi alle istruzioni del suo capo Scheggia per continuare a svolgere l'attività di alternanza scuola lavoro, ma a sorpresa riceve un nuovo video in cui si evince chiaramente la sua estraneità all'episodio violento capitato nella scuola in cui sta lavorando.

Elena incontra Simona

Desiderosa di comunicare la bella notizia al suo compagno Valerio, Elena cerca di parlargli ma stranita dal suo atteggiamento distaccato cerca di capirne le motivazioni. Il loro incontro però viene interrotto dall'arrivo di Simona che induce la giovane Giordano a fare un passo indietro.

Michele fa di testa sua

Michele Saviani dopo aver ricevuto un video da un amico di Mimmo decide di venir meno alle direttive impostogli da Scheggia [VIDEO]e di agire secondo il suo istinto. Tuttavia, Alex nel pieno tentativo di spiare Anita viene beccata proprio da lei che per punizione la costringe a diventare sua complice.

Elena Giordano si mostra infastidita dall'arrivo della madre di Vera nella vita del suo compagno proprio nel momento in cui la loro relazione stava decollando.

Valerio invece decide di instaurare con la sua ex un rapporto pacifico per il bene di Vera. Ma Simona è tornata solo per sua figlia o anche per Valerio?

Un'ombra piomba sulla vita di Angela

Angela Poggi riceve un messaggio inaspettato che riapre in lei vecchie ferite dolorose del passato. La convivenza forzata tra Renato e Raffaele, a causa dei lavori di ristrutturazione in casa Poggi, diventa sempre più difficile da gestire. Roberto Ferri comincia a riflettere sulla sua posizione e si mostra indeciso se incontrare o meno Vera in carcere dopo tutto quello che gli è capitato. Elena dopo aver parlato con sua figlia della bella novità in arrivo appare più ottimista in merito alla sua relazione con Valerio. Franco e Ciro scoprono che Gaetano Prisco sta facendo di tutto per ottenere gli arresti domiciliari e chiedono a Niko di aggiornarli sulla situazione. Cosa succederà? Prisco sarà di nuovo un problema per la famiglia Boschi?