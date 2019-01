Annuncio

Sono sempre più appassionanti le trame della soap opera di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO] scritta da Aurora Guerra. Grandi colpi di scena in arrivo negli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese. Gli spoiler annunciano che l’arcigno colonnello Arturo Valverde (Manuel Regueiro) per non far rovinare la reputazione della sua famiglia, deciderà di affrontare in uno dei suoi soliti duelli all’ultimo sangue Victor Ferrero (Miguel Diosdado). Maria Luisa Palacios (Cristina Abad) invece si scaglierà contro la sua amica Elvira Valverde (Laura Rozalén) per aver fatto delle avance al suo fidanzato.

Simon decide di rispettare la moglie, Victor ed Elvira si baciano

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO] che molto probabilmente andranno in onda in Italia a marzo, ci dicono che Elvira Valverde dopo essere stata lasciata da Simon Gayarre, tenterà di farlo ingelosire.

Tutto inizierà quando l’ex maggiordomo interromperà la tresca clandestina con la figlia del colonnello Arturo, per rispettare la moglie Adela. A quel punto Elvira deciderà di servirsi di Victor Ferrero, per capire se il suo ex amante ha veramente messo un punto alla loro storia d’amore. In particolare la Valverde approfitterà della crisi sentimentale tra il cioccolatiere e l’amica Maria Luisa, per riuscire nel suo intento. La rivale di Adela essendo a conoscenza che Ferrero ha intenzione di raggiungere i genitori a Parigi per aiutarli a gestire una nuova pasticceria, consiglierà allo stesso di convincere la sorella di Antonito a partire con lui con l’obiettivo di far litigare di nuovo i due fidanzati. Purtroppo il figlio di Juliana e Leandro avrà l’ennesimo litigio con la sua amata che, oltre a rifiutare la sua proposta di matrimonio, lo accuserà di essere un egoista.

A questo punto Victor inizierà a pensare di interrompere la relazione con la figlia di Ramon, e soprattutto si scambierà un bacio con Elvira nel corso della festa di Sant’Ausilio.

Arturo lancia una terribile sfida Ferrero

Elvira, dopo essersi gettata tra le braccia del pasticciere, gli farà subito presente di essersi avvicinata a lui soltanto per vedere la reazione di Simon, promettendogli che nessuno saprà ciò che è successo tra di loro. Purtroppo la malvagia Ursula dopo aver assistito al bacio tra Elvira e Victor, metterà al corrente Arturo, facendogli perdere le staffe. Nello specifico il colonnello accuserà il proprietario de La Deliciosa per aver disonorato la sua consanguinea e, per finire, lo sfiderà ad un duello: sfortunatamente Trini dopo aver ascoltato questa accesa discussione avviserà la figlioccia Maria Luisa. Quest’ultima metterà immediatamente fine al fidanzamento con Victor e accuserà la Valverde dicendole di aver rovinato la sua felicità dopo la delusione d’amore avuta con Gayarre.