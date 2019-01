Annuncio

Il giorno successivo alla messa in onda della finta scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne, il magazine della trasmissione ha reso pubbliche le prime dichiarazioni ufficiali delle illuse corteggiatrici. Claudia Dionigi, per esempio, inizialmente ha virtualmente tirato le orecchie al tronista per averla presa in giro davanti a tutti, ma poi si è lasciata andare ad un'inaspettata confessione su quello che secondo lei accadrà il giorno della "vera" scelta.

Claudia di Uomini e Donne confessa: 'Di Lorenzo mi piace tutto, anche i suoi difetti'

Venerdì 25 gennaio è uscito un nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, all'interno del quale sono contenute le interviste esclusive che Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià hanno rilasciato pochi giorni dopo la finta scelta della quale sono state inconsapevoli protagoniste.

La corteggiatrice romana, per esempio, ha fatto sapere di esserci rimasta molto male quando ha scoperto che Lorenzo aveva inscenato quel siparietto per mettere alla prova [VIDEO] lei e la "rivale", infatti ha detto: "Quella scelta mi ha spiazzata, ma è pur vero che da lui ci si può aspettare di tutto.

Mi ha fatto sentire umiliata, una nullità".

La ragazza, però, ha aggiunto di provare un sentimento talmente forte per Riccardi da non riuscire a mollare la presa; "Più passa il tempo e più mi accorgo che mi piacciono anche i suoi difetti, per questo ho deciso di andare oltre", ha sostenuto la giovane sulle pagine della rivista di Gossip.

Al giornalista che le chiedeva un parere su come andrà a finire secondo lei il percorso di Lorenzo a U&D, Claudia ha risposto: "Non vorrei fare un azzardo a dirlo, ma credo che la una piccola preferenza sia io e sia più spinto verso di me, altrimenti non si giustificherebbero tanti suoi comportamenti".

Claudia o Giulia, chi sarà la scelta di Lorenzo?

Chi ha visto la puntata di Uomini e Donne dedicata alla finta scelta di Lorenzo [VIDEO] Riccardi, avrà sicuramente notato quanto il tronista fosse più propenso a credere a Claudia e alla sua reazione piuttosto che a Giulia; è stato lui stesso, infatti, a dire di aver trovato il "sì" della Cavaglià di circostanza, a differenza di quello di cuore della Dionigi.

Sono passate un po' di settimane dal siparietto che ha inscenato il ragazzo per mettere alla prova le sue corteggiatrici, e le anticipazioni sulle registrazioni che ci sono state successivamente, raccontano di un netto avvicinamento che il protagonista del Trono Classico ha avuto nei confronti di una spasimante in particolare.

Se inizialmente Lorenzo sembrava avere occhi soltanto per Giulia, chi ha partecipato alle ultime puntate dei "giovani", ha fatto sapere che qualcosa potrebbe essere cambiato a favore di Claudia.

Per sapere chi sceglierà Riccardi, dovremo aspettare ancora un po': è prevista per febbraio la messa in onda degli speciali di U&D dedicati alle feste di fidanzamento dei 4 tronisti attualmente in carica, e la prima a decidere sarà Teresa Langella.