Le imminenti scelte dei 4 protagonisti del Trono Classico [VIDEO], hanno portato la redazione di Uomini e donne a selezionare dei volti nuovi per la versione giovani della trasmissione; nel corso della registrazione del 26 gennaio, infatti, è stata già presentata la prima new entry. Colui che ha preso il posto di Teresa Langella sulla poltrona rossa, si chiama Andrea e fa il modello; sul portale Witty Tv è stato caricato il video con il quale il ragazzo ha cominciato a farsi conoscere dalle sue future corteggiatrici.

Dopo Cerioli, a Uomini e Donne arriva un altro Andrea

Sabato 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e le prime anticipazioni che stanno trapelando, riguardano un colpo di scena che c'è stato in studio pochi minuti fa.

Grazie ad un video che è stato caricato su Witty Tv, i fan della trasmissione hanno saputo che Maria De Filippi ha svelato l'identità di uno dei nuovi tronisti del "Classico".

La scorsa settimana, Teresa Langella aveva anticipato che per lei sarebbe stata l'ultima volta in studio, poiché era in procinto di trascorrere un po' di tempo in villa con i suoi corteggiatori per poi fare la sua scelta finale (che sarà trasmessa in prima serata a febbraio); oggi, a distanza di sette giorni, sappiamo che la redazione ha già deciso chi è il sostituto della napoletana sulla poltrona rossa.

Il prescelto si chiama Andrea (come Cerioli e Damante), ha 25 anni e lavora nel mondo della moda da tanto; nel filmato con il quale si è presentato al pubblico e alle sue future spasimanti, il ragazzo ha svelato di essere un tipo frizzante, determinato, legatissimo alla famiglia e di sognare l'amore con la A maiuscola.

Un nuovo 'collega' per Luigi, Ivan e Lorenzo

L'arrivo del bell'Andrea a Uomini e Donne ha colto di sorpresa un po' tutti; nessuno si aspettava che la conduttrice ufficializzasse un nuovo tronista già durante la puntata registrata il 26 gennaio.

Mentre Teresa Langella si prepara a fare la sua scelta tra Andrew e Antonio, nel Trono Classico si mischiano le carte in tavola: il modello 25enne che è stato selezionato per prendere il posto della napoletana, si siederà affianco ai tre protagonisti che ancora devono prendere la loro decisione finale.

Ovviamente stiamo parlando di Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez che, nei prossimi giorni, saranno "obbligati" dal regolamento del programma a lasciare la poltrona rossa e comunicare alle loro corteggiatrici con chi vogliono fare coppia fissa. [VIDEO] Il tutto avverrà nel castello che è stato affittato per le feste di fidanzamento organizzate per i tronisti da Valeria Marini e che il pubblico da casa potrà vedere a febbraio su Canale 5, probabilmente il venerdì in prima serata.