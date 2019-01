Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni della soap Una vita annunciano importanti novità sul rapporto tra Simon e Adela. Come vedremo negli episodi trasmessi su canale 5 la prossima settimana, i due consumeranno finalmente il matrimonio, mentre dall'altra parte Elvira continuerà a soffrire per il Gayarre. Prima di tutto ciò, Simon ed Elvira diventeranno amanti [VIDEO] per breve tempo, ma il maggiordomo come vedremo, prenderà la difficile decisione di piantare in asso la Valverde per tornare ad occuparsi della moglie Adela.

Leggi anche Il Segreto: la scomparsa di Gracia nelle puntate spagnole

Una Vita, puntate prossima settimana: Simon inizia una relazione extraconiugale con Elvira

Le anticipazioni sulle puntate in onda dal 20 al 25 gennaio prossimi, ci svelano che Elvira sembra essere riuscita nell'intento di riconquistare Simon.

Advertisement

Nonostante si sia appena sposato con Adela, il maggiordomo non riesce a nascondere i sentimenti che continua a provare per la Valverde e i due diventeranno amanti, arrivando a scambiarsi un bacio anche per strada, visti di nascosto da Adela, la quale comincerà a provocarsi da sola delle ferite al fine di espiare le infedeltà del marito. Gli spoiler ci svelano che donna Susana sarà molto preoccupata per la nuora e riprenderà il figlio chiedendogli di interessarsi maggiormente alla moglie. Anche Samuel riprende Simon per la relazione con Elvira, facendogli presente che Adela è a conoscenza del fatto che lui ed Elvira siano amanti [VIDEO].

Simon pianta in asso Elvira e fa l'amore con Adela

Le anticipazioni delle soap Una Vita riguardanti quanto vedremo in onda dal 20 al 25 gennaio 2019, ci svelano le novità sul rapporto tra Adela e il marito Simon, il quale come detto si troverà a dover prendere una difficile decisione.

Advertisement

I migliori video del giorno

Pur amando follemente Elvira, Gayarre saputo delle sofferenze della moglie, deciderà di chiudere ogni rapporto con la sua amante. Invece di presentarsi all'appuntamento con la Valverde, vedremo Simon tornare a casa da Adela,. I due stando alle anticipazioni, consumeranno il matrimonio per la prima volta. Elvira nel frattempo, piantata in asso dal maggiordomo, non immagina di certo ciò che è avvenuto tra il suo amato e Adela e, come vedremo, chiederà notizie di Simon proprio a donna Susana.

Cosa succederà ora tra Simon, Adela ed Elvira? Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna la relazione tra Elvira e Simon non è destinata a chiudersi in questo modo e quindi non resta che aspettare per scoprire ulteriori novità su questa intricata vicenda.