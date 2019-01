Annuncio

Una storia d’amore tormentata che sembrava essere giunta al capolinea dopo la burrascosa esperienza a Temptation Island Vip. Sossio Aruta [VIDEO] e Ursula Bennardo avevano interrotto la loro relazione dopo il falò di confronto con la dama che sembrava determinata a voltare pagina. Il ‘re leone’ non si è arreso ed è tornato nello studio di Uomini e donne per riconquistare l’ex fidanzata. Dopo un lungo tira e molla il napoletano è riuscito a convincere la pugliese sull'autenticità dei suoi sentimenti e nel corso della puntata di oggi le ha chiesto di uscire definitivamente dalla trasmissione.

Aruta ha spiegato di aver finalmente trovato la persona con la quale vuole trascorrere il resto della sua vita.

Visibilmente commosso il calciatore ha donato un anello alla Bennardo precisando che non si tratta di una proposta di matrimonio.

“Legalmente ancora non posso compiere questo passo”. In seguito Aruta è stato protagonista di un altro momento toccante con la madre e la sorella. Inoltre il cavaliere ha riservato una dolce dedica ad Ursula sul suo profilo Instagram.

'Ursula è riuscito ad aprire il mio cuore'

Dopo quattro anni Sossio Aruta ha lasciato il trono over di Uomini e Donne [VIDEO]. “Ho mantenuto fede alla promessa fatta quando ero venuto qui: uscire da questa trasmissione con la mia fidanzata”. Il quarantottenne di Castellammare di Stabia non ha trattenuto le lacrime. “Ursula è riuscito ad aprire il mio cuore. Ora voglio portati via da qua per sempre”.

Da parte sua la Bennardo ha affermato che inizialmente era un po’ diffidente e per questo faceva fatica ad esternare i suoi sentimenti. “Non immaginavo che dopo dodici anni avrei trovato la persona con la quale condividere le mie giornate. Ora sento questo desiderio ed accetto di sopportarti”. La coppia ha suggellato il momento romantico con un lungo bacio.

Sossio, le dolci parole per la madre e la dedica social per la fidanzata

Le sorprese non sono finite qui in quanto Sossio ha voluto la presenza in studio anche della mamma e della sorella. Dopo aver ricordato la dedica fatta al padre, scomparso sette anni fa, Aruta ha spiegata che la madre l’ha salvato dopo la separazione. “Mi ha riaccolto in casa e grazie a lei sono rinato”. Sossio ha affermato di averla voluta in puntata per esternare il suo affetto. “A volte noi figli fatichiamo a dire ti voglio bene”. Prima di salutare il cavaliere ha donato una maglietta a Gianni Sperti ed invitato Nino, con il quale si è spesso scontrato, a ballare con la sorella. Dopo la trasmissione il ‘re leone’ ha dedicato un dolce pensiero ad Ursula Bennardo sul profilo Instagram. “Sei una donna meravigliosa, un essere speciale e ti rispetterò in eterno”.