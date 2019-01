Annuncio

Arriva una brutta notizia per i fan dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO]. Le anticipazioni ci dicono che dopo il decesso di Amancio (Jaime Pujol), il quale morirà per mano della crudele Antolina (Maria Lima), un altro personaggio si troverà in pericolo di vita. Si tratta di Elsa Laguna (Alejandra Meco), che purtroppo rischierà di essere uccisa dalla sua rivale in amore. In particolare la moglie del carpentiere Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) dopo essersi macchiata le mani di sangue, tenterà di sbarazzarsi anche della sua ex padrona per impedirle di rovinare la sua reputazione.

Il Segreto: Amancio ha un incidente, Antolina e Isaac si sposano

Come riportato negli articoli precedenti incentrati su questa telenovela, tra qualche settimana [VIDEO] Isaac Guerrero convolerà a nozze con Antolina.

Tutto inizierà quando quest’ultima farà credere al carpentiere di aspettare un figlio da lui. Nel frattempo Elsa apprenderà tramite una lettera che la sua ex ancella ha avuto una relazione clandestina con il suo defunto fratello Jesus: dopo aver fatto questa scoperta scioccante la fanciulla metterà al corrente il padre Amancio. Quest’ultimo non appena farà ritorno nel suo paese confermerà la versione della figlia perché verrà a conoscenza che è stata Antolina a spingere il figlio a far sabotare le nozze tra Elsa e Isaac. Il Laguna Senior si metterà in viaggio con l’intento di arrivare a Puente Viejo per smascherare Antolina. Purtroppo Amancio non raggiungerà il quartiere iberico a causa di un incidente a cavallo che lo costringerà a rimanere a riposo per diversi giorni. Nel frattempo il Guerrero e Antolina diventeranno marito e moglie.

In seguito il Laguna Senior si risveglierà e dirà alla figlia Elsa di aver perso durante il viaggio tutte le missive che Antolina ha scritto a Jesus. L’ex fidanzata di Isaac si allontanerà dal paese per cercare le misteriose epistole.

La morte del padre di Elsa, Antolina aggredisce la Laguna

Antolina approfitterà dell’assenza della sua ex padrona per sbarazzarsi di Amancio, dato che lo soffocherà con un cuscino. Successivamente la moglie del Guerrero consapevole che Elsa potrebbe metterla in una situazione compromettente, la rintraccerà e non appena vedrà che si è impossessata delle sue missive la colpirà con un tronco. Antolina abbandonerà la Laguna nel fiume, con la speranza che possa passare a miglior vita. A questo punto l’ex ancella deciderà di far sparire le prove contro di lei. Per fortuna Elsa verrà ritrovata dal capomastro Mauricio, che la affiderà alle cure di Marcela e Consuelo. La Laguna non appena riaprirà gli occhi riceverà una terribile notizia, perché apprenderà la morte del padre.

Durante la veglia funebre di Amancio ci sarà un colpo di scena: Elsa accuserà Antolina di essere l’assassina del genitore e la responsabile della sua aggressione. Purtroppo gli abitanti non riusciranno a credere alle parole della Laguna, perché penseranno che abbia reagito così a causa del troppo dolore. Nonostante ciò, Elsa non si arrenderà, infatti al termine del funerale incontrerà Isaac per rivelargli qual è la vera natura della moglie.