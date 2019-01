Annuncio

E' arrivato il grande giorno per Andrea Cerioli: le anticipazioni del noto programma di canale 5 "Uomini e Donne [VIDEO]" ci raccontano infatti che il bellissimo ragazzo ha scelto.

Le anticipazioni della puntata nella quale Andrea ha scelto

Fin dall'introduzione della puntata, si capisce che questa sarà speciale, infatti Maria De Filippi esordisce spiegando che le scelte dovevano essere fatte tutte negli speciali serali, ma uno dei corteggiatori, Andrea appunto, ha insistito a tal punto che la redazione ha deciso di esaudire il suo desiderio di farla in anticipo.

Le due corteggiatrici ignorano che si è arrivati al momento della scelta e lo scoprono solo entrando in studio. Arianna si mostra molto serena e tranquilla davanti all'eventualità che il suo tronista stia per scegliere e l'opinionista Gianni trova il suo atteggiamento molto sospetto.

Gianni spiega che a suo avviso Arianna e Andrea sono d'accordo, visto che la giovane non ha mostrato, a suo dire, alcuna sorpresa per l'imminente chiusura del trono. Nel corso della puntata, Gianni continuerà ad esprimere i suoi dubbi sulla bella Arianna. La corteggiatrice però si difende spiegando di essere molto serena perchè l'ultima esterna che ha fatto con Cerioli è stata molto bella ed è pertanto molto fiduciosa.

Finite le polemiche, esce Federica e viene fatta entrare proprio Arianna, che si siede quindi davanti ad Andrea. Il ragazzo spiega che sente una grande complicità nei confronti di Arianna, che forse il pubblico potrebbe non aver capito del tutto, ma che lui percepisce in maniera prepotente. Conclude dichiarando che la corteggiatrice le piace molto e per questo vorrebbe aver l'occasione di viverla al di fuori del programma.

La ragazza è ben felice della dichiarazione di Andrea, si alza dalla sedia e lo bacia sotto i petali. Si chiude così, prima del previsto, il trono di Andrea Cerioli.

Le altre novità: il trono di Teresa

Intanto, gli altri troni del programma [VIDEO] proseguono, e con importanti novità. Teresa questa settimana ha infatti vissuto una bellissima esterna con Andrea. Il giovane le ha organizzato una speciale sorpresa, facendole trovare un messaggio audio nel quale raccontava la propria vita, il proprio vissuto difficile, il suo passato da ragazzino. Alla fine del messaggio l'uomo entra e la bacia appassionatamente. Al termine del bacio continua l'intimità tra i due, che giocano a dipingere il muro della stanza.