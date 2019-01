Advertisement

Giulia Cavaglia continua ad essere una delle corteggiatrici più discusse dell'edizione 2018-19 di Uomini e donne. Fin dalla sua prima apparizione è stata notata sia da Lorenzo Riccardi che da Luigi Mastroianni, conquistati dalla sua innegabile bellezza. Ma entrambi hanno dovuto fare i conti con i sospetti che non ci fosse del vero interesse sentimentale dietro alla sua partecipazione al format di Maria De Filippi. Per questo Luigi l'ha eliminata mentre Lorenzo ha proseguito il percorso con lei tra dubbi e prove non sempre superate.

Ma i sospetti relativi alle vere intenzioni della torinese sono usciti dallo studio di Uomini e donne, diffondendosi nel mondo del web. Molti fan, infatti, hanno attaccato Giulia per la sua eccessiva sicurezza che spesso si è trasformata nel timore che fosse lì solo per la ricerca di sponsor.

Dello stesso avviso è stata anche la influencer Deianira, che ha postato su Instagram un duro attacco contro la [VIDEO] corteggiatrice, e la reazione di quest'ultima non è tardata ad arrivare.

Giulia Cavaglia risponde alle accuse di Deianira

Negli ultimi giorni, le anticipazioni di Uomini e donne hanno riservato ampio spazio al trono di Lorenzo Riccardi che ha organizzato una finta scelta sia per Giulia che Claudia [VIDEO]. Le sue due corteggiatrici hanno creduto di essere le sue preferite ma poi hanno appreso che si trattava solo di uno stratagemma organizzato da Lorenzo per capire cosa avrebbero risposto in caso di scelta. Entrambe si sono arrabbiate per tale siparietto e Giulia è uscita dallo studio, lasciando intendere che il suo ritorno potrebbe non essere tanto scontato.

Il comportamento della modella torinese, da sempre nell'occhio del ciclone per il suo possibile interesse per il 'business', ha destato l'interesse di Deianira. In alcune Instagram Stories, la influencer l'ha accusata di partecipare a Uomini e donne soltanto per trovare degli sponsor. Il fatto non è passato inosservato alla Cavaglia che, a distanza di qualche ora, ha replicato all'ex concorrente di Saranno Isolani. E anche la sua dichiarazione è apparsa abbastanza pungente: "La gente sta al mondo perché c’è posto? Secondo me sì. In tante occasioni. Sto volando!" La sua affermazione, oltre a lanciare una frecciatina a 'La Terribile', sembrerebbe confermare anche un ritorno nel programma dopo il litigio con Lorenzo. Ma solo la prossima registrazione dedicata al Trono Classico ci darà risposte a tal proposito.

Uomini e donne anticipazioni: il ritorno del Trono Classico

Dopo la lunga pausa legata alle festività natalizie, domani 10 gennaio tornerà su Canale 5 il Trono Classico di Uomini e donne con le vicende dei tronisti: Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez.

Il percorso di Lorenzo si farà particolarmente in salita dopo che, nella prima fase, era sembrato interessato quasi esclusivamente a Giulia. Nelle prossime puntate, infatti, lo vedremo trascorrere dei momenti di grande serenità insieme a Claudia Dionigi, con la quale scambierà un primo bacio appassionato. Ma sarà solo l'inizio di ulteriori complicazioni: il tronista successivamente bacerà nella stessa puntata sia Claudia che Giulia, finendo per far arrabbiare entrambe. E la finta scelta peggiorerà ulteriormente una situazione già tesa.