Advertisement

Advertisement

L’appassionante e famosa telenovela di origini iberiche “Il Segreto”. [VIDEO]prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, continua a stupire con numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a marzo 2019, annunciano che Julieta Uriarte, dopo aver riabbracciato finalmente il suo amato Saul Ortega vivo e vegeto nelle boscaglie di Puente Viejo, darà inizio alla sua vendetta. La nipote di Consuelo farà una terribile minaccia al marito Prudencio e lo inviterà a non interferire più nella sua vita.

Il Segreto: Julieta rinuncia ad uccidere il marito, il ritorno di Saul

Negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato è stato già raccontato che negli episodi che il pubblico italiano vedrà i prossimi mesi Julieta Uriarte ingannerà Fernando Mesia e il marito Prudencio Ortega per arrivare alla verità.

Advertisement

In particolare, l’obiettivo dell’eroina di Puente Viejo sarà quello di scoprire chi è il responsabile del presunto decesso dell’amato Saul. Le anticipazioni ci dicono [VIDEO] che la nipote di Consuelo, dopo essersi trasferita di nuovo alla villa di Francisca, vivrà dei momenti di passione con il consorte e con il figlio del defunto Olmo. Grazie al suo piano la Uriarte verrà a conoscenza che il maggiore degli Ortega potrebbe essere morto per mano del perfido marito. A quel punto Julieta deciderà di vendicarsi con la complicità di Fernando. Nello specifico, Julieta farà recare il consorte nel bosco per ucciderlo ma, proprio quando sarà sul punto di premere il grilletto della stessa pistola che ha causato la scomparsa di Saul, farà un passo indietro. A frenare la Uriarte sarà il ritorno in scena del maggiore degli Ortega che la convincerà a non commettere il delitto.

Advertisement

Il maggiore degli Ortega non denuncia il fratello, Prudencio minacciato dalla moglie

Successivamente, Julieta si alleerà con Saul, Raimundo, Fernando, e Mauricio per mettere in salvo Raimundo e Francisca rinchiusi nella clinica psichiatrica gestita dal crudele Fulgencio Montenegro. Intanto il maggiore degli Ortega rinuncerà a denunciare il fratello ma lo costringerà a raccontare una versione diversa su ciò che è accaduto veramente durante la sua fuga dal carcere. Per fortuna, Saul non verrà più considerato il colpevole dell’omicidio di Ignacio Valquero grazie all’intervento di Mesia, mentre Prudencio sarà costretto a fare i conti con la moglie. Julieta farà presente al marito di aver deciso di vivere alla luce del sole la sua relazione con Saul e, soprattutto, gli chiederà di non intromettersi più tra di loro. La situazione diventerà ancora più seria perché la Uriarte minaccerà di morte Prudencio puntandogli la pistola in fronte. Purtroppo quest’ultimo risponderà alla provocazione della moglie ricordandole di potersi sbarazzare di lei con delle erbe velenose. Nonostante le intimidazioni del marito, la nipote di Consuelo dimostrerà di amare Saul perché prenderanno parte al matrimonio di Isaac e Antolina.