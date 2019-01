Annuncio

Annuncio

Dopo due anni di assenza, ritorna lo show comico Made in Sud che prevede delle novità. In passato lo show comico è stato condotto da Gigi e Ross con Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Nell'ultima edizione, andata in onda nella primavera del 2017, ad affiancare le due showgirl non sono stati più i due comici, bensì il cantante Gigi D'Alessio. Peccato, però, che con questo cambiamento di conduzione, gli ascolti sono drasticamente calati ed il programma non ha avuto gli stessi consensi delle precedenti edizioni.

Ma ora, dopo un riposo abbastanza lungo, il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha deciso di far ritornare la trasmissione con protagonisti i comici originari del sud italia (in particolare Napoli).

Advertisement

Alla conduzione, direttamente da Mediaset, il ballerino Stefano De Martino che, dunque, dopo le esperienze ad Amici come concorrente e poi componente fisso nel cast e come inviato nell'Isola dei Famosi 2018, fa il suo approdo in Rai. Intanto, circolano le prime notizie su chi dovrebbe affiancarlo in questa nuova avventura.

Elisabetta Gregoraci verso la conferma

Dal 2012, Elisabetta Gregoraci è la conduttrice di Made in Sud ed ha affiancato Fatima Trotta e Gigi e Ross, che poi sono stati sostituiti nell'edizione 2017 da Gigi D'Alessio. Si vociferava, qualche ora fa, che la showgirl poteva non essere presente nel programma comico di Rai 2 [VIDEO], dopo tanti anni di permanenza. Ma, secondo quanto riportato da Blogo, la Gregoraci dovrebbe essere presente e fare da spalla di Stefano De Martino.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sempre secondo la nota testata di informazione televisiva, l'ex moglie di Flavio Briatore non avrebbe ancora firmato, ma l'accordo sarebbe in fase di concretizzazione. La nuova edizione di Made in Sud, andrà in onda a partire da lunedì 25 febbraio, in prima serata, su Rai 2.

Le ultime esperienze televisive di Stefano De Martino

Il neo conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino, è stato voluto fortemente dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà di Santiago, nelle ultime stagioni, è sempre stato impegnato in Mediaset, precisamente ad Amici ed è stato inviato dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi. Per il ballerino, si tratta della sua prima esperienza come presentatore di un programma di punta e chissà se la sua presenza a Made in Sud farà in modo di risollevare il programma, che dopo l'addio di Gigi e Ross non ha più ricevuto il grande successo [VIDEO] delle edizioni passate.