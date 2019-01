Annuncio

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un momento no della loro relazione [VIDEO]: a confermarlo, è stata la stessa napoletana in alcune "Stories" che sono state caricate sul suo profilo Instagram. La ragazza, pressata dalle tante richieste dei fan sui mancati incontri con il fidanzato in questi giorni, ha deciso di svelare che ci sono state delle discussioni su questioni private che l'hanno un po' allontanata dal romano. L'ex tronista di Uomini e donne, però, ci ha tenuto a precisare che i "Gilufar" esistono ancora: le liti che hanno avuto recentemente i piccioncini, non hanno causato nessuna rottura definitiva per il momento.

'Io e Giordano abbiamo discusso un po' questa settimana', Nilufar spiazza

La storia d'amore tra Giordano e Nilufar, sembra scricchiolare: nei giorni scorsi, i tanti fan di questa amatissima coppia hanno iniziato a lanciare dei campanelli d'allarme per i mancati incontri tra i due dopo Capodanno.

Sono passate due settimane, infatti, da quando Mazzocchi e la Addati si sono fatti vedere insieme felici ed affiatati più che mai; da quel momento, è calato un silenzio sospetto su questa unione.

Nella prima mattinata dell'11 gennaio, durante un viaggio in auto, è stata l'ex tronista di Uomini e Donne a fornire delle spiegazioni sulle tante chiacchiere che hanno cominciato a circolare sul web sulla sua storia d'amore.

"Io non sono solita parlare della mia vita privata sui social, però questa volta voglio dire qualcosa perché, quando si sente odore di crisi, si crea un panico ingiustificato"- ha detto la napoletana in alcuni video che sono stati caricati sul suo profilo.

"Questa settimana, io e Gio abbiamo litigato su alcune questioni, ma non per questo non siamo una coppia"- ha aggiunto Nilufar nello sfogo che ha avuto pochissime ore fa.

La ragazza non ha voluto scendere nei particolari della discussione che ha avuto con il compagno, ma ha fatto intendere che si tratta di cose personali che spesso portano due innamorati a scontrarsi, soprattutto se sono giovani come lei e Mazzocchi.

Nilufar rassicura i fan: sta ancora con Giordano

Dopo aver parlato delle liti che ci sono state tra lei e il fidanzato per ragioni private, Nilufar ha aggiunto: "Mi trovo costretta a spiegarvi che stiamo insieme in ogni caso e che è normale per dei ventenni discutere per qualche giorno".

L'ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, ha confermato che sia lei che Giordano saranno presenti alla serata che hanno in programma in Puglia a breve, una serata nella quale è prevista la loro partecipazione in coppia.

Insomma, l'allontanamento che i fan avevano notato tra i due piccioncini c'è stato davvero, ma non sembra derivi da qualcosa di irrimediabilmente grave; il fatto che la napoletana ci abbia tenuto a confermare di essere ancora impegnata, dovrebbe bastare ai fan per mettere da parte ansie e paura che i due si mollino da un momento all'altro.

Prima che la Addati confermasse il piccolo momento di crisi che stanno vivendo, tutto il web parlava di un'imminente convivenza tra lei e Mazzocchi [VIDEO]; da quando la giovane ha usato Instagram per far sapere di essere alla ricerca di una nuova casa nella quale andare a vivere, in tanti hanno immaginato che lei e il romano fossero in procinto di diventare coinquilini.