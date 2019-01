Annuncio

Stefano De Martino, ex marito della bellissima showgirl Belen Rodriguez [VIDEO], ha deciso di lanciarsi in una nuova attività lavorativa. Il ragazzo, dopo aver lasciato Amici di Maria De Filippi e dopo aver fatto l'inviato di una precedente edizione dell'Isola dei Famosi, ha deciso di dedicarsi ad una nuova attività. Stefano, infatti, ha un nuovo lavoro: ha aperto un'agenzia di comunicazione.

Stefano De Martino apre un'agenzia di comunicazione a Milano

L'ex ballerino di Amici è sempre nel mirino del Gossip.

il ragazzo finisce spesso al centro di numerose polemiche a causa del suo rapporto con la ex moglie Belen Rodriguez. Da un po' di tempo a questa parte, si è diffusa la voce di un ipotetico ritorno di fiamma, ma il diretto interessato ha smentito categoricamente la questione.

De Martino ha asserito, in una precedente intervista, di avere un unico amore: suo figlio Santiago. Almeno per il momento, dunque, non sembra esserci nessuna donna nella vita dell'ex ballerino. Tuttavia, se nel campo sentimentale le novità scarseggiano, quello lavorativo pullula di avvenimenti e nuove occasioni.

Nel corso di un'intervista con il settimanale "Oggi", infatti, Stefano De Martino ha confessato di avere un nuovo lavoro. Il ragazzo si è parzialmente allontanato dal mondo della televisione per dedicarsi ad altro. Stefano, insieme a Francesca Pietrogrande ha aperto un'agenzia di comunicazione. Il nome dell'agenzia è il seguente: "Willy The Whale" ed il luogo nel quale hanno dato vita a questa nuova attività è Milano. La società appena nata risulta essere specializzata nella comunicazione strategica e nell'elaborazione e attuazione di contenuti digitali.

L'ex ballerino non lascia completamente la tv e condurrà la prossima edizione di 'Made in sud'

Lo scorso dicembre, Stefano è stato ospitato all'interno dell'accademia del lusso per partecipare ad un seminario incentrato sulle strategie di comunicazione. Il giovane ballerino ha affrontato il tema inerente alle nuove forme di comunicazione digitale e ha spiegato come ottimizzare al meglio l'utilizzo dei social media rendendoli quanto più efficaci possibili.

Il ragazzo, però, non ha abbandonato il mondo della televisione, infatti, è stato designato come il nuovo presentatore della prossima stagione di "Made in sud", che andrà in onda a partire dal prossimo 25 febbraio su Rai 2. Insomma, un futuro ricco di opportunità per l'ex marito di Belen Rodriguez. [VIDEO]