Lorenzo Riccardi ha simulato la scelta nel corso della puntata odierna del trono classico di Uomini e donne. Il tronista ha chiesto alla redazione di fingere la decisione finale per comprendere la reazione delle corteggiatrici dopo che nella precedente registrazione entrambe avevano manifestato l’intenzione di dire di no. Prima di far entrare Giulia Cavaglia [VIDEO] e Claudia Dionigi la conduttrice ha chiesto al milanese se fosse convinto di quello che faceva. Inoltre Maria De Filippi ha ricordato le modalità con le quali avverrà la scelta in villa alla presenza dei parenti delle due ragazze.

Il ventiduenne ha spiegato di aver preso questa decisione per comprendere la loro reazione e se davvero avessero intenzione di dirgli no. Alla fine è arrivato un sì deciso da entrambe ma quando è stato comunicato che si trattava di una finta scelta Giulia ha lasciato lo studio del people show di Canale 5.

La finta scelta di Lorenzo

Dopo aver mandato in onda il video messaggio in cui comunicava l’intenzione di effettuare la scelta sono entrate le due ragazze. Entrambe hanno sfoggiato un abito elegante per l’occasione. Prima di confrontarsi con le corteggiatrici Lorenzo ha precisato che non avrebbe baciato la prescelta e che non voleva la cascata di petali rossi. “Voglio fare qualcosa di diverso, lo sapete che io mi differenzio sempre”. Dopo aver mostrato le immagini dei momenti più belli con le corteggiatrici il tronista [VIDEO] si è confrontato prima con Claudia Dionigi: “Non voglio vivere di rimpianti, per questo ti dico che sarai la mia scelta”. Dal canto suo la ragazza di Latina ha ammesso di aver bisogno di Lorenzo e gli ha detto sì. Subito dopo Riccardi ha ripetuto le stelle parole con Giulia che ha ribattuto che senza un bacio non avrebbe risposto.

Il milanese è stato irremovibile ed alla fine la Cavaglia l’ha abbracciato e gli ha detto sì.

Giulia va via, Claudia resta dopo la simulazione del tronista

A questo punto Maria De Filippi ha invitato Claudia a rientrare in studio e Giulia ha compreso che si trattava di una messa in scena. “Ha scelto entrambe”. Lo stratagemma di Lorenzo ha provocato la reazione rabbiosa delle corteggiatrici che hanno lasciato per alcuni istanti lo studio. Dall’altra parte il tronista ha sottolineato che non sono state coerenti visto che erano intenzionate a dirgli di no. Claudia non ha trattenuto le lacrime ma, nonostante il disappunto, ha deciso di tornare al suo posto. “Tanto poi sono convinta che se viene a cercarmi torno indietro perché ci tengo. Inutile fare sceneggiate”. Irremovibile la Cavaglia che ha deciso di lasciare il people show. “Questa è l’ultima volta che mi vedi”. Lorenzo ha affermato di aver avuto le risposte che si aspettava dalla finta scelta e che anche la reazione delle due ragazze peseranno sulla decisone finale.

“Sicuramente Claudia ha dimostrato che tiene molto al sottoscritto”. In ogni caso il ventiduenne ha preannunciato che si confronterà nuovamente con Giulia prima della festa in villa e la scelta finale.