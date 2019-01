Annuncio

Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono tra le donne più ammirate e ambite della televisione italiana. La prima è una famosa showgirl mentre la seconda una giornalista sportiva, entrambe non perdono occasone per provocare il loro pubblico [VIDEO]. Diletta Leotta, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto insieme alla Rodriguez che ha infiammato il web. Il post in questione è allegato di seguito. In pochissimo tempo, lo scatto ha raggiunto quasi 500.000 like e numerosissimi commenti estasiati da parte del pubblico.

La foto insieme di Diletta e Belen che infiamma Instagram

Ieri, lunedì 21 gennaio, Diletta e Belen sono state ospitate nel programma radiofonico di Radio 105.

Le due ragazze, sempre molto attive sui social, hanno voluto tenere aggiornati i loro fan di quanto stesse accadendo. Si sono lasciate andare ad una serie di Instagram Stories nelle quali sono apparse divertite e spensierate. Durante la loro apparizione insieme, però, Diletta Leotta ha voluto scattare una foto insieme alla Rodriguez. Le due ragazze, così, si sono messe in posa ed hanno pubblicato il contenuto sui social. Inutile dire quanto la foto insieme abbia infiammato il web [VIDEO]. Lo scatto è stato pubblicato da Diletta sul suo profilo Instagram ed è allegato di seguito.

Le due donne sono sedute su una panca, entrambe con degli outfit molto semplici; jeans e magliettina. Ad ogni modo, le loro forme perfette e scultoree sono chiaramente visibili a tutti. La loro semplicità, infatti, pare sia stata apprezzata moltissimo dai fan, i quali non hanno potuto fare a meno di commentare la foto in questione.

La foto raggiunge quasi 500.000 like e numerosissimi commenti d'approvazione

Nel giro di pochissimo tempo hanno incominciato a susseguirsi una serie di commenti. Molti utenti hanno evidenziato la loro bellezza e non hanno esitato a mostrarsi "devastati" dalla foto insieme: "Mamma mia", o ancora "Che gnocche", "Ragazzi aiutateci!"

Insomma, le due ragazze risultano essere il sogno di moltissimi italiani e una loro foto insieme non poteva fare altro che infiammare il web e suscitare numerosissimi commenti d'approvazione e ammirazione.

Scorrendo nel profilo delle due ragazze, inoltre, è possibile prendere visione di alcune instagram stories nelle quali si divertono e ballano sotto le note delle canzoni proposte da Radio 105. Insomma, un lunedì davvero molto caldo per i fan di Diletta e Belen.