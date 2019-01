Annuncio

Una bella notizia sul ballerino Stefano De Martino è stata pubblicata in rete da svariati siti di cronaca rosa. Infatti quest'ultimo ritornerà a condurre un programma televisivo in prima serata: tuttavia, non sarà sulla rete Mediaset [VIDEO], ma bensì per la concorrenza. Il nuovo direttore di Rai 2 infatti (Carlo Freccero) è stato il primo a lanciare la news sull'approdo di Stefano De Martino alla conduzione del programma in prima serata ''made in sud''. Come se la caverà il l'ex marito di Belen Rodriguez in questa nuova avventura televisiva?

De Martino rifiuta il ruolo di inviato all'L'Isola dei Famosi per approdare in Rai

Come anticipato nel paragrafo sovrastante della news, il ballerino Stefano De Martino sbarcherà in prima serata su Rai 2 con la conduzione del programma ''Made in Sud''.

Tuttavia nei mesi passati si era parlato di un De Martino impegnato come inviato all'Isola dei Famosi: ma l'ex marito di Belen ha rifiutato il posto per intraprendere nuove esperienze lavorative.

Naturalmente nessuno si sarebbe aspettato che Stefano avrebbe lasciato Mediaset dopo che quest'ultima l'ha lanciato negli anni passati nel mondo dello spettacolo italiano, ma d'altronde il passaggio di conduttori da una rete all'altra è molto simile ormai al calciomercato fatto per i calciatori.

Gossip: Stefano De Martino condurrà in prima serata su Rai 2 il programma 'Made in Sud'

Dopo l'esperienza accumulata in Mediaset Stefano De Martino passa in Rai. Il nuovo direttore di Rai 2 Carlo Freccero ci ha visto lungo, ed ha subito chiamato e proposto al ballerino la conduzione di un programma in prima serata. Come già riportato nei paragrafi sovrastanti dell'articolo, l'ex marito della showgirl Argentina condurrà il programma ''Made in Sud'': una trasmissione piena di comici e risate, ballerine e tantissimi ospiti.

Ma come se la caverà Stefano De Martino davanti a questa nuova esperienza lavorativa? Sicuramente non sarà magari subito spigliato, ma siamo certi che dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi [VIDEO] da inviato si sia aperta per lui una carriera da conduttore televisivo.

Tuttavia, nelle settimane precedenti si era parlato di un approdo in Rai anche dell'ex moglie Belen Rodriguez, ma ad oggi non ci sono novità sulla questione. Non ci resta che aspettare nuove notizie per vedere se la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino si riformerà anche negli studi televisivi della Rai.