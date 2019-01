Annuncio

Annuncio

La prima puntata della nuova edizione [VIDEO] de L'Isola dei Famosi si sta avvicinando: infatti, il 24 gennaio 2019 partirà su Canale 5 il Reality Show che mette a dura prova le forze mentali e fisiche dei vip. Naturalmente alla guida del reality ci sarà sempre la brava conduttrice Alessia Marcuzzi, che però verrà affiancata da due nuove opinioniste all'interno dello studio: stiamo parlando di Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Quest'ultima l'abbiamo vista anche come ospite fissa nel programma di Rete 4 di Chiambretti.

Tuttavia, nelle ultime ore gli autori del programma targato Mediaset hanno reso pubblico tramite i social del reality de L'Isola dei Famosi alcuni nomi ufficiale dei naufraghi.

Advertisement

Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli a riguardo.

L'Isola dei Famosi 2019 cast: svelati i primi sei naufraghi che sbarcheranno in Honduras

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, tra una settimana inizierà la nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta sempre dalla simpatica Alessia Marcuzzi. Tuttavia, dopo i dubbi sulla presenza del fratello di Belen Rodriguez che si è infortunato ad un braccio, i preparativi degli autori del reality continuano spediti. Infatti nelle ultime ore hanno svelato altri nomi dei vip che sbarcheranno sull'isola in Honduras. Stando alla pagina ufficiale di Facebook de L'Isola dei Famosi i primi sei naufraghi sono: Marco Maddaloni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Viktoria e Virginia Mihajlovic. Queste ultime sono proprio le figlie dell'ex calciatore Siniša Mihajlović, un padre molto geloso e protettivo: ma come reagirà alla presenza delle figlie sull'isola dove spesso saranno in bikini vicino a uomini?

Su questo argomento vogliamo ricordare [VIDEO] uno scherzo simpatico del programma ''Le Iene'' fatto proprio all'ex calciatore Siniša Mihajlovic dove una della due figlie presentava al padre il suo fidanzato.

Advertisement

I migliori video del giorno

Naturalmente l'umore di papà Siniša non era affatto alle stelle, ma il povero attore che interpretava la parte del fidanzato ha rischiato molto.

Filippo Nardi ha convinto gli autori: sarà proprio lui l'inviato in Honduras al posto di Stefano De Martino

Nella passata stagione de L'Isola dei Famosi Stefano De Martino aveva interpretato abbastanza bene il ruolo da inviato. Tuttavia, il ballerino ha voluto puntare su altre esperienze lavorative, e automaticamente gli autori del reality hanno ingaggiato Filippo Nardi: quest'ultimo è diventato famoso dopo aver partecipato al Grande Fratello. Come se la caverà nei panni di inviato?