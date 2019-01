Annuncio

Beautiful, anticipazioni da non perdere: Taylor torna nella soap opera più instabile che mai. Nelle puntate ora in onda, Bill si è svegliato dal coma ma non ricorda chi gli ha sparato quella maledetta notte. Certo è che non è stato Ridge, scarcerato da poco con grande gioia della sua famiglia. La confessione di Liam, dettata dai suoi falsi ricordi, ha creato parecchio scompiglio ma ha anche fatto in modo che il ragazzo si riavvicinasse ad Hope. Abbiamo infatti visto il dolcissimo bacio tra Liam e Hope, che li porterà a riprendere la loro love story.

A nulla serviranno le suppliche di Steffy. La giovane, oltre a realizzare di aver perso per sempre suo marito, dovrà fare i conti anche con il ritorno della madre Taylor, che si scoprirà essere la persona che ha sparato a Bill.

Ormai fuori controllo, la donna ricadrà negli antichi vizi, mettendo a repentaglio la serenità di tutta la sua famiglia.

Beautiful: Taylor completamente fuori controllo

Come le anticipazioni americane di Beautiful [VIDEO] riportano, anche questo ennesimo ritorno di Taylor nel cast della soap opera della Cbs porterà a nuovi e sconvolgenti sviluppi delle trame, anche se comunque con un richiamo al passato. Infatti nelle puntate in onda su Canale 5 nei prossimi mesi si vedrà come la psichiatra, ex moglie di Ridge nonché di Nic Maron e Whip Jones, rischierà di ricadere per l’ennesima volta nell’alcolismo: tenuta lontana dalla piccola Kelly, figlia di Hope e Steffy, ma anche tenuta d’occhio dai membri della famiglia Forrester per l’instabilità che dimostrerà palesemente, Taylor riceverà l’aiuto solamente di sua figlia Steffy e proprio di Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Brooke contro Taylor

A ragion veduta Brooke cercherà di mettere tutti in guardia sulla pericolosità della donna, rea di aver sparato a Bill: a difenderla in qualche maniera anche in questa occasione sarà sempre e solo Ridge, che nonostante abbia rischiato di venire condannato al suo posto la giustificherà in quanto il gesto estremo è stato compiuto da Taylor per difendere sua figlia Steffy. Ma niente da fare, per Brooke occorrerà tenerla lontano dalla famiglia e in particolar modo dalla nipote Kelly.

Che la donna stia vivendo un momento molto difficile lo si capirà durante il party organizzato da Steffy alla Forrester Creations per celebrare i successi della sua linea di moda Intimates, durante il quale si vedrà una Taylor taciturna, con lo sguardo vuoto e pericolosamente attratta dal vino. Proverà a distrarla il padre di Zoe, Reese, che per lei prova una certa attrazione, ma senza successo. Taylor resterà persa nei suoi pensieri, destando preoccupazione in sua figlia Steffy che ne parlerà proprio con Ridge.

Nonostante sia in terapia per i suoi problemi con l’alcol e i suoi comportamenti psicotici, sarà chiaro a tutti che Taylor ha bisogno di un forte sostegno anche dalle persone che ama: da quanto riportano le anticipazioni di Beautiful [VIDEO] sarà proprio l’ex marito a stargli molto vicino, visto che pure Ridge in passato ha dovuto lottare contro l’alcolismo. Tra i due tornerà la passione?