Annuncio

Annuncio

Nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] del 12 gennaio 2019 il tronista Andrea Cerioli ha fatto a sorpresa la sua scelta. Tuttavia, però, Cerioli come vi avevamo raccontato nei precedenti articoli del trono classico avrebbe dovuto scegliere nelle puntate serali di U&D, in onda probabilmente nel mese di febbraio, ma nella testa del ragazzo qualcosa è scattato prima.

Infatti, nella registrazione del 12 gennaio Andrea Cerioli ha deciso di scegliere a sorpresa Arianna Cirrincione: naturalmente anche la redazione è stata abbastanza meravigliata dalla voglia di scegliere subito la corteggiatrice.

Ma infine davanti al cuore e sentimenti non si comanda. Tuttavia, la bella corteggiatrice Arianna dopo la scelta fatta da Andrea ha passato dei giorni con il tronista: infatti la Cirrincione tramite il suo profilo ufficiale di Instagram ha pubblicato una foto dove ha fatto capire di stare con Andrea.

Advertisement

Vediamo nel continuo dell'articolo i dettagli a riguardo questa nuova coppia.

Uomini e Donne trono classico: Andrea Cerioli sceglie Arianna

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, il tronista Andrea Cerioli non ha voluto rispettare i tempi facendo subito la sua scelta. Infatti nella registrazione del 12 gennaio del trono classico il tronista ha voluto concludere il suo percorso scegliendo Arianna Cirrincione. Naturalmente l'altra corteggiatrice Federica ha lasciato gli studi Mediaset molto delusa, soprattutto perché quando una ragazza vive momenti ed inizia a provare sentimenti, diventa difficile essere impassibili o indifferenti.

Detto ciò, la bella Arianna è uscita dagli studi con il tronista Andrea, e subito in questi giorni ha mandato un segnale abbastanza forte ai sui followers per far capire che non è da sola.

Advertisement

Arianna pubblica una foto su Instagram che lascia presumere la presenza di Andrea

Naturalmente le regole del programma di Uomini e donne sono abbastanza severe: infatti, i corteggiatori e tronisti non possono pubblicare foto insieme sui social affinché la puntata della scelta non sarà mandata in onda. Proprio per questo motivo la bella Arianna si è limitata a pubblicata una Instagram Stories [VIDEO]nel quale si vede lei sul letto sdraiata in una camera di albergo circondata da svariate valige: proprio per questo motivo il numero ampie di valige fanno intendere che con lei ci sia quasi sicuramente il tronista Andrea.

Qui sotto al paragrafo vi alleghiamo la foto in questione postata da Arianna.