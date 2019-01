Annuncio

Nell'episodio della soap Il Segreto [VIDEO], in onda sulle reti Mediaset venerdì 18 gennaio, vedremo manifestarsi compiutamente la gelosia, ormai incontrollabile, di Prudencio. La sua Julieta Uriarte si sta avvicinando progressivamente a Fernando Mesia, ben impersonato da Carlos Serrano.

Prudencio è dapprima incredulo, poi molto arrabbiato anche con sé stesso, perché per la prima volta si rende conto di avere colpevolmente sottovalutato la situazione che stava evolvendo sotto i suoi occhi.

Fatica comunque a riconoscere Julieta in questi comportamenti e finalmente capisce che devono esserci novità che lui ancora non conosce, che hanno portato a questo comportamento.

Il Segreto, anticipazioni: Fernando non è l'assassino di Saul

Ora che Julieta (la fascinosa Claudia Galan) ha compreso che il Mesia non ha ucciso Saul, non ha più pregiudizi verso di lui e lo guarda con occhi diversi, cogliendone il fascino e il carisma. Non va trascurato che ora Fernando, figlio di Isabel e Olmo, è diventato il padrone della villa, il che non è certo un particolare da sottovalutare. L'uomo, però, resta un personaggio tutto da decifrare in quanto sofferente a livello psichico. Anche Mauricio comincia ad insospettirsi e a domandarsi che tipo di cambiamenti potrebbero scaturire dalla nascita di questo nuovo legame nel contesto generale della vicenda narrata nella fortunata telenovela Il Segreto.

Fernando Mesia pensa di conquistare Julieta aiutandola nelle indagini sull'omicidio di Saul

Nonostante gli squilibri mentali transitori, che lo costringono ad assumere psicofarmaci, Fernando nei momenti di lucidità si conferma un ottimo stratega.

Capisce che, se vuole conquistare definitivamente Julieta, convincendola così a lasciare Prudencio, deve affiancarsi a lei nella risoluzione del rebus legato alla scomparsa di Saul, perché è questo che le sta veramente a cuore. Julieta ha conquistato tutti e c'è chi la definisce la nuova Pepa per la sua forte personalità e il carattere combattivo. Entrambe, inoltre, sono le antagoniste della scaltra Donna Francisca Montenegro e, quindi, le analogie tra questi due personaggi femminili sono diverse. Ricordiamo ai lettori che seguono abitualmente la fiction tv, intitolata Il Segreto, [VIDEO]che essa va in onda alle ore 16:30. A partire da gennaio viene trasmessa anche la domenica, visto il successo televisivo che in Italia non conosce soste.