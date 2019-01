Annuncio

La pausa festiva è finita e anche negli Stati Uniti la programmazione riprenderà, come sempre, dal punto in cui si è interrotta a novembre/dicembre. Le serie tv [VIDEO] in onda su The CW, nello specifico, Arrow, The Flash e Supergirl, ripartiranno, rispettivamente, con i nuovi episodi della settima stagione, della quinta e della quarta, tutte dal decimo episodio. Le tre Serie TV, non tenendo conto del crossover Elseworld, il nono episodio, riprenderanno dalle vicende dell'ottavo, per continuare con la linea orizzontale della stagione.

Arrow 7 andrà in onda il 21 gennaio con 'Shattered lives', The Flash 5 riprenderà il 15 gennaio con l'episodio 'The Flash & the furious', mentre Supergirl 4 ripartirà il 20 gennaio con 'Suspicious minds'.

Tra i vari spoiler in rete ce n'è uno che ha aperto un'inquietante ipotesi sulla possibile morte di Oliver Queen.

The Flash 5 e Supergirl 4: dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

The Flash: il penultimo episodio del mid-season finale, nonchè centesimo della serie [VIDEO], è andato in onda il 4 dicembre con il titolo 'What's past is prologue', prima del crossover con Arrow e Supergirl. Barry è tornato indietro nel tempo con la figlia Nora per recuperare i componenti necessari a costruire un'arma per battere quella usata da Cicada. Nel viaggio hanno incontrato Zoom, Savitar e l’Anti-Flash. Padre e figlia sono riusciti a procurarsi ciò di cui avevano bisogno, ma il piano contro Cicada è fallito. La sinossi ufficiale del nuovo episodio del 15 gennaio, 'The Flash & the furious', rivela che il team di Barry dovrà affrontare due criminali evasi di prigione, Weather Witch e Silver Ghost.

Intanto Cisco e Caitlin discutono su una cura per 'guarire' i metaumani. Supergirl: nell'episodio 'Bunker Hill' andato in onda il 2 dicembre, Supergirl e Manchester Black sono andati alla ricerca di Benjamin Lockwood. La ragazza d'acciaio non è la prima a trovarlo e J'onn ha cercato invano di bloccare Manchester Black. Intanto Nia Nal ha rivelato la sua natura aliena e i suoi poteri a Brainy. Nello scontro finale Supergirl, imprigionata in una colata di metallo liquido Nth ma è riuscita a liberarsi portando con sè la fabbrica dei Lockwood. Agent Liberty è stata arrestato e, al microfono di un reporter, ha provocato Kara dicendole di rivelare la sua identità. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti ha chiesto a Supergirl di rivelarsi al mondo. Nell'episodio del 20 gennaio, 'Suspicious minds', il colonnello Haley scoprirà la vera identità di Supergirl e inizierà a interrogare tutti gli agenti del DEO, compresa Alex.

Arrow 7: salvi Flash e Supergirl, potrebbe morire Oliver

Nel crossover di Arrow, The Flash e Supergirl, tralasciando la novità dell'introduzione di Batwoman, non è sfuggito ai telespettatori un indizio su un possibile sacrificio di Oliver.

L'arciere mascherato ha offerto qualcosa in cambio a The Monitor per salvare Kara e Barry. Molti hanno ipotizzato che Oliver possa perdere la vita nel prossimo crossover 'Crisi sulle terre infinite' dove, secondo i fumetti, dovrebbero morire Supergirl e Flash ma, considerati gli alti e i bassi della serie, si pensa che l'eroe muoia [VIDEO] al loro posto. Intanto, il nuovo episodio di Arrow andrà in onda il 21 gennaio. 'Shattered lives' ci farà vedere Oliver pronto a tornare al lavoro con il SCPD e concentrarsi sul suo matrimonio con Felicity. Tutto questo, però, verrà ostacolato da un incarico di Dinah che gli chiede di seguire la nuova Green Arrow.