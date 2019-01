Annuncio

Annuncio

Negli Stati Uniti sono imminenti i debutti di metà stagione delle serie che fanno parte dall'Arrowverse [VIDEO] sull'emittente The CW. Il 15 gennaio riparte The Flash con il decimo episodio della quinta stagione, dove rivedremo Nora Allen, la futura figlia di Barry e Iris, e il ritorno del villain Cicada. La serie, prima del crossover Elseworld, si era congedata dal pubblico il 4 dicembre con l'ottavo episodio che ha permesso alla serie di arrivare all'atteso traguardo dei 100 episodi.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 gennaio: Nicoletta e Riccardo sposi

Il nuovo appuntamento settimanale, dal titolo 'The Flash & The Furious', vedrà il ritorno di Cicada e approfondirà alcuni aspetti che riguardano Nora. Il 21 gennaio sarà la volta del ritorno di Arrow, con il decimo episodio della settima stagione, 'Shattered lives'.

Advertisement

Prima del crossover, il 3 dicembre la serie ci ha fatto conoscere Emiko Queen, la sorellastra di Oliver. Nell'episodio il protagonista, mentre sta svolgendo un'indagine, si troverà davanti a situazioni inaspettate.

The Flash 5x10: due nemici da affrontrare e il ritorno di Cicada

Secondo le anticipazioni [VIDEO] fornite dal Network CW, nel nuovo episodio di The Flash, 'The Flash & The Furious' Nora è tormentata dal pensiero della rivelazione che Eobard Thawne, con cui c'è una misteriosa alleanza, ha ucciso la nonna, mentre il Team Flash deve fronteggiare la minaccia di due metaumani: Silver Ghost, che è un nuovo malvagio meta-tecnologico con la capacità di controllare la tecnologia motorizzata, e Weather Witch, entrambi evasi di prigione. Caitlin e Cisco, intanto, discutono sulla possibilità di creare una cura per i metaumani.

Advertisement

Arrow 7x10: la sorellastra di Oliver torna in azione come Green Arrow

Il 21 gennaio ritornerà Arrow con il decimo episodio della settima stagione [VIDEO]. Oliver Queen, ormai ex sindaco e tornato dal carcere di massima sicurezza di Slabside, cerca di risollevare le sorti del suo matrimonio, concentrandosi su Felicity, ed è pronto a lavorare con la polizia di Star City. L'arciere mascherato collabora con il SCPD, occupandosi dei criminali che continuano ad attaccare la città. Quando Dinah incarica Oliver di seguire la nuova Green Arrow, le cose prendono una piega inaspettata. Nel frattempo, Diggle e Lyla devono rispondere all’ARGUS sulla questione che riguarda Ricardo Diaz. A dicembre siamo venuti a conoscenza dell'esistenza della sorellastra di Oliver, Emiko Queen, che riapparirà in questo nuovo episodio. La giovane si nasconde dietro il cappuccio di Green Arrow, ma Oliver non conosce ancora la sua vera identità.