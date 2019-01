Advertisement

Nelle ultime ore sono trapelate online alcune indiscrezioni concernenti l'imminente nuova edizione del seguitissimo docu-reality 'Temptation Island', in versione 'Very Important People'. Nello specifico, il direttore generale dei palinsesti Mediaset, Marco Paolini, ha esplicitamente confermato la notizia secondo la quale la conduttrice Simona Ventura ha scelto di lasciare il format delle tentazioni, per tornare alla Rai.

Simona Ventura ritorna in Rai

E' quasi scontato che nel corso del 2019 vedremo una nuova ed attesa edizione del reality show Temptation Island Vip.

Dopo la dipartita di Simona Ventura da Mediaset, sembra che non si parli d'altro che del programma in questione e della sua ex conduttrice. ''E' stato un peccato, 'Temptation Island Vip' le era venuto bene, ma è la legge del calciomercato'' ha dichiarato Marco Paolini, il dg dei palinsesti Mediaset, ai microfoni di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, a margine della scelta giunta da parte della Ventura di porre fine alla sua avventura con Mediaset.

A volere fortemente il ritorno di Super Simo in Rai è stato il nuovo direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Stando alle ultime anticipazioni-TV trapelate in rete, Simona Ventura condurrà la nuova edizione di 'The Voice of Italy' per la Rai. Ma per la conduttrice cinquantatreenne potrebbero essere in cantiere altri progetti televisivi, come il tanto auspicato e chiacchierato ritorno a 'Quelli che il calcio', uno dei format che ha portato al successo la bionda conduttrice.

Nonostante la rinascita televisiva avuta grazie al sostegno di Maria De Filippi, conduttrice che le ha dato la possibilità di avere spazio televisivo nei programmi 'Selfie, le cose cambiano', 'Amici', e infine 'Temptation Island Vip', la Ventura [VIDEO] ha deciso di porre fine al suo sodalizio lavorativo con la consorte di Maurizio Costanzo, per rilanciare la sua carriera.

Chi potrebbe essere il nuovo conduttore?

Simona è reduce da una vacanza trascorsa in Egitto in compagnia dei protagonisti della prima edizione di 'Temptation Island Vip', ovvero l'ex-marito della conduttrice Stefano Bettarini e l'attuale compagna di quest'ultimo, Nicoletta Larini. Intanto, in rete si presume che a succedere a Simona Ventura, al timone di 'Temptation Island Vip', [VIDEO]potrebbe essere il conduttore storico di 'Temptation Island', Filippo Bisciglia. In alternativa a quest'ultimo sono stati fatti i nomi anche di Belen Rodriguez e Barbara D'Urso.