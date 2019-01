Advertisement

Sono molti gli attori che devono la loro notorietà a Game of Thrones (in italiano, il Trono di Spade). la serie tv HBO è iniziata in sordina nel 2011. Quest'anno, ad aprile, andrà in onda la tanto agognata ottava (e ultima) stagione [VIDEO]. Nel corso delle numerose puntate sono tanti i personaggi che sono morti. I fan quasi non facevano in tempo ad affezionarsi a qualcuno che subito veniva eliminato dal cast. Nessuno dei personaggi defunti, però, ha lasciato un ricordo tanto vivo come Khal Drogo.

Una sola stagione è stata sufficiente

Khal Drogo è stato presente solo nella prima stagione di Game of Thrones. Era interpretato da Jason Momoa, il quale in precedenza era già comparso in altre serie tv (Baywatch, Stargate Atlantis).

L'imponenza fisica dell'attore ha subito conquistato il pubblico femminile, e anche se Khal Drogo è poi scomparso dalla serie tv non è mai stato dimenticato. Al punto che molti fan hanno continuato a sperare che tornasse nell'ottava stagione. Questo è stato decisamente smentito da Momoa, il quale non ha mai fatto mistero di non essere stato particolarmente turbato dalla fine del suo personaggio. Secondo lui, ciò era funzionale allo svolgimento della trama. Senza contare che la sua carriera ha comunque preso il volo.

L'uomo più bello del mondo

Il 2019 è cominciato per Jason Momoa con un bel riconoscimento: la giuria di critici indipendenti di TC Candler lo ha posto in cima alla sua classifica dei 100 uomini più belli del mondo. Questo può ben ripagare l'attore dallo scarso entusiasmo con cui invece la critica cinematografica ha accolto il suo ultimo lavoro sul grande schermo, Aquaman.

Il film è d'altro canto un successo ai botteghini, e non c'è da dubitare che buona parte del pubblico sia di sesso femminile. Momoa accoglie di buon grado la sua elezione a sex symbol, per quanto nella sua vita ci sia posto per una sola donna: Lisa Bonet. Con la Bonet Momoa è sposato dal 2007 e ha due figli, e si dichiara innamorato di lei come il primo giorno in cui l'ha vista.

Jason Momoa e le sue donne

Momoa ha un ottimo rapporto anche con colei che è stata sua partner sul set di Game of Thrones, Emilia Clarke, che nella serie interpreta Daenerys Targaryen. Di lei dice che sarà sempre "la sua luna", adottando il vezzeggiativo affettuoso che Khal Drogo usava con Daenerys. Inoltre è molto legato alla figlia della Bonet, Zoe Kravitz, nata dal primo matrimonio di lei con il cantante Lanny Kravitz. Insomma, l'attore statunitense si può dire davvero "beato tra le donne", e le donne che gli sono vicine assai fortunate ad avere la possibilità di ammirare "l'uomo più bello del mondo".