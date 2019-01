Advertisement

Sta per tornare in onda su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, la popolarissima trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Dopo la lunga pausa per il periodo natalizio, ecco che il dating show di Canale 5 riaprirà nuovamente i battenti a partire da lunedì 7 gennaio 2019, come sempre alle ore 14.45. E in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione sono state diramate le prime anticipazioni su quello che vedremo in onda nel corso di questo primo appuntamento del nuovo anno: si partirà, come da tradizione, dal trono over. [VIDEO]

Spoiler Uomini e Donne 7 gennaio: Gemma ci riprova con l'ex fidanzato

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e Donne di lunedì 7 gennaio 2019 rivelano che in studio farà il suo ingresso la dama torinese Gemma Galgani, la quale dovrà fare chiarezza sul suo rapporto con l'ex fidanzato Rocco Fredella.

Per chi non avesse seguito le ultime puntate del dating show, prima della sosta natalizia, vi ricordiamo che Gemma Galgani aveva ammesso di provare ancora un sentimento nei confronti del suo ex Rocco, lasciando intendere di aver rivisto Rocco e di aver trascorso del tempo con lui, fuori dagli studi televisivi.

La dama, però, nel video caricato su WittyTv e Instagram, si difende dalle accuse di Tina di possibili chiamate 'piccanti' e aggiunge che tra lei e Rocco c'è stato anche un bacio in macchina. A quel punto, l'opinionista di Uomini e Donne, ipotizza ironicamente, che i due fidanzatini si siano lasciati andare ad 'atti osceni in luogo pubblico', scatenando le risate del pubblico presente in studio.

Lo scontro in studio tra Barbara e Rocco

Sta di fatto che questa per Gemma rappresenta una novità importante, visto che questa volta la dama torinese di Uomini e donne, sembrerebbe aver perso davvero la testa per uno dei suoi cavalieri, a distanza di tempo dalla fine della sua tormentata storia d'amore con Giorgio Manetti, che l'ha fatta soffrire molto.

Ma i colpi di scena non mancano mai e le anticipazioni [VIDEO] di questa prima puntata del 2019 di Uomini e Donne, in onda il 7 gennaio in tv, rivelano che ci sarà anche una sfuriata da parte di Barbara, la quale sarà protagonista di uno scontro in studio proprio con Rocco.

Il cavaliere consiglierà alla dama di farsi vedere da un medico analista e le rimprovererà il fatto di aver parlato di lui in sua assenza. Barbara, però, non resterà zitta e dirà a Rocco che possono andarci assieme dal medico.