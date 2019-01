Annuncio

Annuncio

Nella serie televisiva The Sinner veste i panni della protagonista Jessica Biel, nota attrice statunitense che all'età di quattordici anni conquistò la parte di Mary Camden, secondogenita di sette figli, in Settimo Cielo, serie televisiva degli anni 90, che ebbe un ampio successo tra il pubblico americano e italiano.

The Sinner è una serie televisiva statunitense di genere giallo, fondata sull'omonimo romanzo della scrittrice tedesca Petra Hammesfahr.

Leggi anche Anticipazioni prossime settimane Il Segreto: Antolina tenta di uccidere Elsa

La prima stagione è andata in onda per la prima volta in America sul canale Usa Network il 2 agosto 2017, mentre la seconda stagione è stata trasmessa dal 1°agosto 2018.

In Italia, invece, la prima stagione di The Sinner è stata diffusa soltanto il 4 febbraio 2018 su Premium Stories, il canale televisivo a pagamento di Mediaset, accessibile esclusivamente sulle piattaforme: Mediaset Premium, Infinity e Sky Italia.

Advertisement

Tuttora la prima stagione è in onda sulla nota piattaforma streaming, Netflix; mentre per la seconda stagione bisognerà aspettare ancora, sarà infatti diffusa in Italia il 27 febbraio 2019, sul canale Premium Stories.

La trama della prima stagione

La prima stagione di The Sinner è composta da otto episodi ed è stata diretta da Antonio Campos. La storia riguarda una giovane moglie e madre [VIDEO], di nome Cora Tannetti, che a prima vista sembra avere una vita tranquilla e serena. Un giorno mentre trascorre una normale giornata al lago con la sua famiglia, inaspettatamente, viene colta in pubblico, davanti agli occhi sbigottiti di suo marito e suo figlio, da un violento e incomprensibile attacco di rabbia e uccide un uomo sconosciuto, che era in compagnia della sua ragazza e i suoi amici, con un'indecifrabile ferocia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Uno dei detective interessati al caso, Harry Ambrose, interpretato dall'attore statunitense Bill Pullman, non crede che la donna sia pazza e cerca di scoprire la verità che si cela dietro ricordi segreti e violenti, che erano stati, inizialmente, dimenticati da Cora.

Una curiosità che potrebbe interessare i fan: la canzone che nella prima puntata farà impazzire Cora si intitola Huggin & Kissin ed è del gruppo Big Black Delta.

Anticipazioni della seconda stagione

Nella seconda stagione Jessica Biel passa dal ruolo di protagonista a quello di produttrice esecutiva insieme alla sua socia Michelle Purple. La nuova stagione è composta da otto episodi, della durata di 45 minuti ciascuno.

Nella nuova stagione, il poliziotto Harry Ambrose torna dopo quindici anni nella sua città natale per seguire un caso misterioso: un ragazzo di undici anni inaspettatamente confessa di aver avvelenato e ucciso i suoi genitori.

Un ruolo determinante è rappresentato dalla nota attrice americana Carrie Alexandra Coon, che nella serie interpreta una donna misteriosa che lotta per proteggere i suoi ideali, di nome Vera.