Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera di Aurora Guerra [VIDEO]in onda dal giugno del 2015 su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Simon Gayarre e Donna Susana interpretati dagli attori Jordi Coll e Amparo Fernandez. I due congiunti, infatti, saranno smascherati da Arturo Valverde, il quale rivelerà a tutti i condomini la loro parentela durante una festa ad Acacias 38.

Una Vita: il colonnello Valverde vuole smascherare Simon

Il colonnello Arturo Valverde diventerà il protagonista delle prossime puntate di Una Vita.

Il padre di Elvira, infatti, svelerà a tutti quanti il segreto di Donna Susana e Simon Gayarre.

Tutto inizierà quando Elvira Valverde (Laura Rozalen) racconterà a Maria Luisa (Cristina Abad) che la sarta Seler ed il maggiordomo sono madre e figlio, se le loro parole non venissero udite da Arturo.

Quest'ultimo, a questo punto, deciderà di usare tale informazione per i suoi loschi scopi. Infatti approfitterà della festa di Sant'Ausilio, organizzata per le persone più povere residenti ad El Hoyo, per raccontare a tutto il vicinato quello che ha scoperto sul suo ex domestico e sulla madre di Leandro. Infine Arturo Valverde deciderà di acquistare un teatro ambulante di marionette, invitando tutti quanti a sedersi per assistere ad uno spettacolo davvero imperdibile.

Una Vita, anticipazioni: i vicini scoprono la verità su Donna Susana e Simon

Le trame degli appuntamenti di Una Vita in onda nelle prossime puntate [VIDEO]svelano che Donna Susana dimostrerà di avere timore sulla strana richiesta del colonnello, mentre suo figlio e la moglie Adela cercheranno di tranquillizzarla. Lo spettacolo, infatti, racconterà l'arrivo di Simon Gayarre ad Acacias 38 e descriverà Donna Susana come una peccatrice che aveva addirittura abbandonato il figlio per non perdere la reputazione.

Tutti i residenti di Acacias 38 grideranno allo scandalo dopo aver capito che si tratta della sarta e di Gayarre.

Donna Susana, a questo punto, scapperà in sartoria per paura di affrontare le sue amiche mentre Liberto (Jorge Pobes) si sentirà escluso, tanto da rimproverare la zia di non avergli raccontato fin da subito la verità. Infine Simon si sentirà in colpa nei confronti della madre in quanto crederà di essere stato tradito da Elvira. Infine quest'ultima affronterà a muso duro suo padre sulla delicata questione. Cosa succederà? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.