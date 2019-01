Advertisement

Gli opinionisti di Uomini e donne Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati accusati di essere ricorsi al bisturi durante queste feste natalizie. Dopo il ritorno trionfale del programma di Maria De Filippi, infatti, i due protagonisti sono stati subissati da critiche e insulti [VIDEO]generati dai sospetti in merito al loro aspetto. Agli occhi più attenti non sono sfuggiti i dettagli, un po' strani, in merito agli zigomi della bionda Tina Cipollari e al volto di Gianni Sperti.

Le accuse contro Tina e Gianni circa il loro look durante le puntate andate in onda dopo Natale

Uomini e Donne è appena tornato e i gossip sul programma già stanno facendo impazzire molti utenti del web.

Questa volta, nel mirino del gossip, ci sono finiti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali sono stati accusati di essere andati 'dallo stesso gommista'. Sui social, infatti, sono apparsi numerosi commenti in merito ai loro discutibili look.

C'è addirittura chi ha azzardato dire: 'Sono irriconoscibili dopo la pausa natalizia'.

I volti dei due opinionisti sono risultati, secondo la maggior parte del pubblico che segue la trasmissione da casa, un po' più distesi, ma sarà solo merito del riposo delle feste natalizie oppure ci sarà realmente di mezzo un chirurgo? Secondo alcune riviste di gossip e alcuni utenti del web, non ci sarebbero dubbi: si tratta sicuramente della seconda ipotesi.

La puntata andata in onda il 7 gennaio è stata registrata il 15 dicembre

Anche se a primo impatto questa può sembrare la risposta più ovvia, però, è opportuno chiarire una piccola questione, ovvero che la puntata che è andata in onda lunedì 7 gennaio, è stata, in realtà, registrata il 15 dicembre. Per questo motivo viene un po' a cadere l'ipotesi secondo cui i due opinionisti di Uomini e Donne [VIDEO] possano aver fatto ricorso alla chirurgia estetica durante le festività natalizie.

In effetti, bastano pochi accorgimenti per riuscire a venire meglio in video e apparire più 'giovani'. Per quanto riguarda Gianni Sperti, ad esempio, togliere la barba, per sembrare più giovane e, quindi, scatenare i gossip sul suo conto. Tina, invece, ha probabilmente adoperato un make up un po' più luminoso del solito che è stato in grado di ridefinire le proporzioni del suo viso. Non ci resta che attendere per scoprire la verità e per sapere se realmente i due opinionisti sono ricorsi alla chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto!