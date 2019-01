Advertisement

Da diverse ore sul web non sta circolando altro che la famosa intervista rilasciata da Sara Affi Fella ai microfoni del settimanale 'Chi', diretto da Alfonso Signorini. In seguito alla diffusione di questo scoop, è arrivata la segnalazione di una fonte anonima la quale ha rivelato al quotidiano Fanpage cose inaspettate sulla ragazza e sul suo "ex" Nicola Panico. Secondo la versione di questa persona, infatti, "lei e Nicola hanno ripreso a vedersi da 2 mesi". Il rumor ha chiaramente generato molto scalpore, ma scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato questa fonte e contemporaneamente cosa ha detto Sara.

Una fonte anonima rivela il ritorno di fiamma tra Sara Affi Fella e Nicola Panico

Sara Affi Fella ha rotto il silenzio ma non è stata l'unica. Una fonte anonima ha rivelato di essere a conoscenza di fatti che potrebbero lasciare senza parole.

La persona in questione ha rivelato di essere a conoscenza del fatto che Sara e Nicola siano tornati a vedersi da circa due mesi. Nel caso specifico, pare sia stata Sara a cercare ripetutamente il ragazzo mentre, molto probabilmente, stava ancora insieme a Vittorio Parigini, il calciatore del Torino che dichiarò di aver chiuso con la ragazza subito dopo la diffusione dello scandalo. Questa fonte anonima ha rivelato: "Panico le avrà fatto due telefonate, lei lo ha chiamato almeno 500 volte". Il ragazzo si sarebbe interessato a lei solo per sapere come stesse dopo lo scandalo, poiché sapeva che stava attraversando un periodo, chiaramente, molto difficile. [VIDEO]

L'intervista di Sara al settimanale 'Chi'

In merito a questo Gossip, possiamo fare riferimento alle parole della diretta interessata.

Dopo ben cinque mesi, infatti, Sara ha deciso di rompere il silenzio e parlare, finalmente, di tutto quello che è accaduto. La ragazza ha voluto scusarsi con tutti, soprattutto con Maria De Filippi e i membri del programma, poi ha rivelato di essere piombata in un periodo difficilissimo, durante il quale ha anche avuto problemi psicologici; attualmente, infatti, risulta seguita da uno psicologo [VIDEO]che sta cercando di guarirla dal suo "disturbo", ovvero, come lei stessa ha detto, "l'essere drogata di tv". Ad ogni modo, le parole di Sara stanno facendo il giro del web, ma il pubblico sarà in grado di perdonare la ragazza e permetterle di ricominciare senza guardarla necessariamente con occhi critici? Lei stessa ha implorato: "Abbiate pietà".