Advertisement

Advertisement

Dopo lo scandalo che l'ha travolta lo scorso autunno, l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella parla per la prima volta e lo fa attraverso un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi', dove chiede scusa in primis a Maria De Filippi [VIDEO] ed alla redazione di Uomini e donne, rivelando tra le altre cose che dopo ciò che è accaduto è caduta nell'anoressia ed è attualmente seguita da uno psicologo. Nel frattempo l'ex Nicola Panico, si riserva di commentare le dichiarazioni della Affi Fella solo dopo la lettura integrale dell'intervista pubblicata sul settimanale in edicola da oggi.

Leggi anche Andrea Damante si tatua una ragazza sul braccio: i fan pensano subito a Giulia De Lellis

Sara Affi Fella su 'Chi': 'Maria perdonami, ero drogata di tv'

Attraverso le pagine del rotocalco di Alfonso Signorini, l'ex tronista di U&D parla per la prima volta di quanto è accaduto negli scorsi mesi, una serie di fatti che l'hanno vista protagonista di una vera e propria bufera mediatica.

Advertisement

Come ricorderete infatti, Sara fu smascherata dall'ex fidanzato Nicola Panico, il quale raccontò tutte le bugie della giovane napoletana svelando che i due erano ancora fidanzati durante tutta la durata del trono della Affi Fella. Una bugia, tra le altre cose, coperta anche dai genitori della ragazza, la quale da quel momento non ha più rilasciato dichiarazioni. Solo ora dunque, l'ex tronista torna a parlare e lo fa con una lunga intervista sul numero di 'Chi' in edicola da oggi, dove chiede scusa a Maria De Filippi ed alla redazione del programma, confessando che in quel periodo era drogata di telecamera.

Sara Affi Fella rompe il silenzio e chiede scusa alla De Filippi

Finalmente dopo mesi di silenzio, arriva il mea culpa della giovane napoletana, [VIDEO] che ammette di aver tradito la fiducia non solo della conduttrice, ma anche di tutta la redazione di Uomini e donne.

Advertisement

Dopo la bufera mediatica che l'ha travolta, ha capito l'enorme sbaglio commesso e sul rotocalco rivela di aver ricevuto minacce e di essere diventata anoressica, tanto da dover essere seguita da uno psicologo. Ora, stando a quanto dichiarato, la Affi Fella ha tutte le intenzioni di riprendere in mano la sua vita, mettendosi alle spalle questo brutto periodo. Dal canto suo l'ex Nicola Panico, rispondendo su Instagram a quanti gli chiedessero un commento sulle parole dell'ex fidanzata, si è riservato di leggere per intero l'intervista prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione in merito. Non resta che attendere quindi l'uscita del settimanale 'Chi' per capire le reazioni dei diretti interessati.