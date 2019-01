Annuncio

Tina Cipollari continua ad essere uno dei personaggi di Uomini e donne maggiormente criticati sul mondo web e social. E proprio questo pomeriggio, durante la messa in onda della nuova puntata del trono over, c'è stato un durissimo attacco nei confronti della celebre opinionista del dating show di Maria De Filippi. La viterbese è stata letteralmente 'massacrata' da un'ex tronista del programma con la quale in passato ha avuto dei momenti di acceso scontro con la Cipollari. [VIDEO]

Il durissimo attacco dell'ex tronista contro Tina: 'Fa lo show per cinquemila euro al mese'

Stiamo parlando di Rossella Intellicato, ben nota al pubblico di Canale 5 non solo per la sua partecipazione a Uomini e donne nelle vesti di tronista ma anche per essere stata una delle concorrenti del Grande Fratello.

Chi ha seguito il trono di Rossella in tv, sa bene che la ragazza ebbe degli accesissimi scontri in studio proprio con Tina Cipollari. Addirittura, durante una registrazione, ci fu uno scontro fisico tra le due donne al termine del quale Rossella scelse di abbandonare definitivamente la trasmissione e lasciò così il trono senza fare la sua scelta finale.

A distanza di anni da quell'episodio decisamente triste, Rossella è tornata all'attacco di Tina Cipollari sui social e lo ha fatto postando una serie di Stories al vetriolo nei confronti della celebre opinionista del dating show di Canale 5. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Rossella ha svelato quello che sarebbe il cachet mensile di Tina a Uomini e donne rivelando che la donna intascherebbe dalla De Filippi circa 5000 euro al mese per 'fare lo show'.

Rossella sui social: 'E' cafona, maleducata e aggressiva'

E poi ancora ha dichiarato che un programma come quello del pomeriggio di Maria De Filippi, seguito soprattutto da giovani e giovanissimi, dovrebbe proporre persone che sono educate, generose e di cuore e invece secondo la sua visione accade l'opposto. Rossella, infatti, sostiene che a distanza di tre anni dalla sua partecipazione, a Uomini e donne dilaghi ancora il bullismo e la violenza. [VIDEO]

"Ma quando le scadrà il contratto e andrà in pensione?" - si chiede l'ex tronista riferendosi a Tina, aggiungendo poi che un programma del genere, in onda alle 14.45 su Canale 5, non dovrebbe proporre al pubblico una persona che dimostra di essere cafona, maleducata e aggressiva.

Come reagirà la Cipollari dopo questo attacco? Si attendono sviluppi sul caso.