La telenovela iberica Il Segreto [VIDEO] continua a stupire il pubblico. Nelle puntate che saranno trasmesse su Antena 3 questa settimana ci sarà un bruttissimo avvenimento. Purtroppo riguarderà l’eroina di Puente Viejo, che sin da subito ha conquistato il pubblico con il suo coraggio. Si tratta di Julieta Uriarte che, dopo aver appreso che Adela sta male, deciderà di raccogliere delle bacche. La nipote di Consuelo non riuscirà nel suo intento perché subirà un abuso da Eustaquio e Lamberto Molero.

La moglie di Saul Ortega, dopo essere stata violentata e rinchiusa in un capanno situato nella foresta, farà ritorno a casa grazie all’intervento di Don Berengario e Carmelo Leal.

Il Segreto: Carmelo preoccupato per la moglie, Julieta viene violentata

Le anticipazioni degli episodi [VIDEO]spagnoli, dal 28 gennaio al 1° febbraio, ci svelano che Roberto otterrà il consenso di Maria per trattenersi nella villa di Francisca più del previsto. Elsa, dopo aver litigato per l’ennesima volta con Antolina, dirà ad Isaac che sua moglie non fa altro che controllarlo. Julieta e Saul verranno rassicurati da Carmelo e Severo che gli diranno che i minatori hanno smesso di minacciarli. Adela avrà un’altra crisi a causa della scheggia che ha nel cervello mentre Dolores metterà in cattiva luce il medico Alvaro di fronte a Marcela e Matias. Purtroppo il pettegolezzo della madre di Hipolito sul medico si spargerà in tutto il paese. Il padre di Camelia dirà al Guerrero che sua moglie è soltanto gelosa.

Elsa prenderà le difese di Alvaro precisando di avere dei problemi con degli usurai a causa di alcuni bambini che doveva curare nell’Europa sud-occidentale. Nel frattempo Isaac proverà gelosia nel vedere la Laguna con Alvaro mentre farà una passeggiata con la moglie. Il Leal sarà sempre più angosciato per colpa del malessere di Adela, soprattutto dopo aver appreso che c’è il 50% di possibilità che possa morire. La Montenegro inviterà il Mesia a sbarazzarsi dello scomodo amico di Maria. In seguito Julieta si recherà nella foresta da sola per raccogliere un frutto da utilizzare per fare una torta ad Adela. Purtroppo in tale circostanza l’eroina di Puente Viejo verrà abusata da Eustaquio e Lamberto Molero. Alvaro racconterà ad Elsa la sua triste storia d’amore. Intanto Irene non accetterà la nuova proposta di lavoro di Anacleto.

La morte di Eustaquio e Lamberto, arriva Faustino a Puente Viejo

Consuelo dirà a Saul di non vedere la nipote Julieta da un bel po’. A questo punto il maggiore degli Ortega chiederà delle spiegazioni al fratello che risponderà affermando di non essere implicato nella scomparsa della Uriarte.

In seguito i Molero diranno a Carmelo e a Don Berengario di aver sequestrato Julieta. Quest’ultima, intanto, chiederà ai suoi rapitori di non dire nulla di ciò che le hanno fatto a Saul per non farlo soffrire. Il Leal si sbarazzerà di Eustaquio per aver fatto del male alla cognata di Prudencio: il figlio dell’uomo (Lamberto), per la forte rabbia, afferrerà la pistola per vendicarsi ma sarà lui a rimetterci la vita. Dopo essere stata liberata la Uriarte chiederà a Don Berengario di mantenere il silenzio su ciò che è accaduto. Il parroco e Carmelo faranno sparire i corpi senza vita dei Molero. Dal canto suo Julieta aspetterà fuori dalla città, in attesa che il sacerdote le porti dei vestiti puliti. Don Berengario annuncerà a Puente Viejo il ritrovamento della Uriarte. Quest’ultima riabbraccerà i suoi cari rifiutando di essere visitata dai dottori. Elsa continuerà a far credere agli abitanti di essere in una condizione disagiata. Intanto Fernando andrà su tutte le furie dopo aver visto Maria e Roberto sempre più complici. Alvaro comunicherà che ha deciso di lavorare nel quartiere spagnolo in modo definitivo. Nel frattempo un uomo chiamato Faustino metterà piede a Puente Viejo e si presenterà come venditore. Fe si rifugerà da Saul e Julieta dopo aver appreso dell’arrivo del forestiero da Marcela. Per finire Francisca noterà che Roberto si sta legando sempre più a Maria, Esperanza e Beltran.