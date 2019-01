Annuncio

Le trame iberiche de Il Segreto [VIDEO] relative alle puntate del fortunato sceneggiato ci rivelano che il personaggio di Adela è atteso da una serie di situazioni che la metteranno a dura prova. Adela infatti rischierà addirittura di morire a causa del misterioso molestatore che da tempo l'ha presa di mira. Il suo nome è Basilio, uno psicopatico che sparerà ad Adela ritenendola responsabile di un suo personale fallimento esistenziale.

Puntate iberiche Il Segreto: i Molero prendono di mira Julieta

Le puntate iberiche in onda in questi giorni rivelano uno sviluppo della vicenda davvero drammatico, in quanto la bella Julieta sarà oggetto delle turpi attenzioni dei Molero.

Lei è sorpresa a tradimento mentre si trova nella boscaglia a raccogliere frutta, inizialmente Julieta Uriarte non si capaciterà delle intenzioni degli uomini, ma presto si renderà conto di non avere alcuno scampo.

Lamberto ed Eustaquio mostreranno il loro aspetto peggiore, abusando della malcapitata Julieta, al riparo da occhi indiscreti e precisamente all'interno di una capanna. A nulla servirà l'estremo tentativo operato da Saul di sottrarla al suo destino: quando lui la andrà a cercare, troverà solo tracce del suo passaggio, che non lasceranno presagire nulla di buono, visto che la donna ha abbandonato il cestino che aveva con sé.

Spoiler Il Segreto: anche i Molero saranno uccisi dopo una colluttazione

Ancor più drammatico sarà l'incontro tra Berengario e Carmelo coi terribili Molero. Questi ultimi saranno tanto cinici ed arroganti da farsi un vanto di quello che hanno fatto a Julieta nel bosco. Di fronte a parole tanto sfacciate, la reazione di Carmelo e Berengario non si farà attendere e sarà molto violenta: i Molero infatti saranno uccisi dopo una colluttazione.

Ne seguirà l'immediata necessità di nascondere i corpi. Sarà dunque realizzata una buca profondissima, per non farli trovare da nessuno e cancellare così ogni traccia del crimine commesso.

Una banda di usurai presserà Alvaro

In paese intanto arriva un nuovo personaggio chiamato Faustino. Alvaro invece lascia Puente Viejo perché deve confrontarsi con degli usurai. Lo comunicherà dunque ad Elsa Laguna. La donna non prenderà certo bene questa novità. Tra Faustino e la brillante Fe' intanto nasce un certo feeling. Nascerà forse un nuovo amore? Lo scopriremo in seguito, continuando a seguire Il Segreto con costanza [VIDEO].