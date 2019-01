Annuncio

Ritorni e accuse al veleno hanno caratterizzato la puntata odierna del trono over di Uomini e Donne [VIDEO]. Ad aprire le ‘danze’ il nuovo scontro tra Gemma e Rocco con la dama visibilmente adirata per alcune affermazioni dell’ex corteggiatore relative a presunti giochi erotici. Dall’altra parte Fredella ha accusato la Galgani di essere un’attrice. Nel frattempo la torinese ha iniziato a frequentare Marcello che, una volta entrato in studio, ha confermato di essere intrigato dall'animo adolescenziale della piemontese.

Il cavaliere ha ammesso di aver chiesto anche il numero di Viviana, Valentina e Cristina ma che vuole proseguire la conoscenza con la sessantanovenne.

Gemma non ha nascosto di essere lusingata dalle parole dell’uomo ed ha ballato con lui.

La puntata è stata caratterizzata anche dal ritorno di Ida Platano nel parterre femminile e dalla dichiarazioni di fuoco di Noel.

Gianni Sperti si schiera con Ida Platano

Dopo Riccardo Guarnieri anche Ida ha deciso di rimettersi in gioco nello studio di Uomini e donne. La bresciana ha ammesso che non sarà facile voltare pagina anche per la presenza in trasmissione dell’ex fidanzato. Quest’ultimo ha augurato alla Platano di trovare la persona che sta cercando prima di iniziare a discutere con lei sulle cause che hanno determinato la fine della relazione. Gianni Sperti [VIDEO] si è apertamente schierato dalla parte della trentasettenne ricordando al cavaliere di aver fatto promesse importanti durante l’esperienza a Temptation Island.

Nella questione si è inserita anche Barbara De Santi che ha sottolineato che anche la dama ha un 30% di responsabilità nella chiusura del rapporto.

Alla fine dell’animato confronto l’opinionista ha ballato con Ida.

"Pensavo di trovare il mio guerriero e questo non è successo, ma mi voglio dare un'altra possibilità" Ida torna a far parte del parterre femminile! #uominiedonne pic.twitter.com/e1zZqUPula — Uomini e Donne (@uominiedonne) 28 gennaio 2019

Noel: 'Una volta disse che mi avrebbe distrutto'

Nell’ultima parte della puntata si è parlato della complessa vicenda che coinvolge Armando Incarnato e Noel Formica. Quest’ultima è tornata in trasmissione per far chiarezza dopo le accuse mosse dal cavaliere nella precedente puntata. In particolare la dama ha smentito di “aver finto” perché non voleva lasciare lo studio di Uomini e Donne. “Anzi era il contrario, volevo andare via per questioni di lavoro e perché ero stressata dalla situazione che si era creata con lui”. La donna ha raccontato anche di un’indiscrezione circolata su Instagram relativa ad una presunta relazione tra Armando ed una donna sudamericana.

Inoltre Noel ha affermato di essersi allontanata dal cavaliere anche per il suo carattere aggressivo oltre che per la raffica di telefonate. “Una volta mi disse che mi avrebbe distrutto come aveva fatto con altri”.