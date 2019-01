Annuncio

Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, Antolina mostrerà la sua natura cattiva. La donna, infatti, prima farà credere ad Isaac di essere incinta, poi tenterà di uccidere Elsa. Ma non contenta, la giovane ricatterà anche il direttore di banca al fine di ottenere un prestito.

Il Segreto: Antolina uccide Amancio

Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che la follia di Antolina verrà smascherata grazie ad Amancio, il padre di Elsa, che troverà le prove della relazione tra l'ex domestica e Jesus.

Inoltre l'uomo capirà che la serva e suo figlio avevano ideato l'attentato, che aveva sabotato il matrimonio tra Elsa ed il falegname. Amancio, a questo punto, partirà al galoppo alla volta di Puente Viejo per raccontare alla figlia tutta la verità, se non cadesse da cavallo.

L'uomo, in seguito alla caduta, resterà in stato vegetativo per alcuni giorni. Fortunatamente il padre di Elsa si risveglierà sorprendendo i medici della sua ripresa. Ma ecco che Antolina lo soffocherà, posizionandogli un cuscino sulla faccia, approfittando di un viaggio di Elsa. Ma non contenta, la psicopatica biondina tenterà di far fuori anche la Laguna, spingendola nelle acque di un lago dopo averla colpita fortemente alla testa.

Il Segreto, anticipazioni: Antolina dà fuoco ai materiali di Isaac

Le trame dei nuovi episodi de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Elsa riuscirà a salvarsi grazie all'intervento provvidenziale di Mauricio. Una volta ripresasi, la giovane irromperà alla veglia funebre di suo padre, dove accuserà Antolina di tutti i suoi guai.

Purtroppo nessuno crederà alla sua versione, tanto che sarà costretta a lasciare momentaneamente il borgo per organizzare i solenni funerali del padre nella città natale.

Antolina, nel frattempo, non verrà considerata da Isaac in quanto troppo impegnato alla costruzione di una libreria, commissionata da un marchesa. Per tale motivo la bionda perderà la ragione, tanto da dare fuoco a tutto il legno comprato dal marito con un semplice fiammifero.

Antolina minaccia il banchiere

Isaac incolperà la moglie di aver commesso un'imprudenza, tanto da aver distrutto tutto il suo lavoro. Inoltre il carpentiere non avrà denaro a disposizione per ricomprare il materiale, visto che la grossa somma gli era stata anticipata sia dal Marchese che da Matias. Don Anselmo, a questo punto, raccomanderà Antolina e Isaac in banca in modo tale da poter prendere un prestito.

In questa occasione, il direttore non elargirà la richiesta in quanto i giovani non hanno presentato abbastanza garanzie. Ma ecco che la pazza biondina costringerà il direttore a dare il suo benestare, minacciandolo di raccontare a tutti i suoi tradimenti con la segretaria. Il dirigente della banca, a questo punto, sottolineerà di aver cambiato idea dopo l'incontro ravvicinato con Antolina. Tutto questo porterà ad una distensione dei rapporti tra i due sposi? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.