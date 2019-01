Annuncio

Il triangolo amoroso formato da Julieta Uriarte, Prudencio e Saul Ortega arriverà alla resa dei conti nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda nelle prossime settimane sulle reti Mediaset. Il cattivo degli Ortega, infatti, annuncerà alla moglie di volerle concederle l'annullamento delle nozze.

Il Segreto: Julieta e Saul cacciati dalla Villa da Raimundo

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che il vecchio locandiere fingerà la morte della moglie con la complicità di Gonzalo (Jordi Coll), in modo da liberarsi di Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Un comportamento che desterà i sospetti di Julieta ed il redivivo Saul, i quali nel frattempo, inizieranno la loro convivenza immorale alla Villa. Per tale ragione il padre di Emilia (Sandra Cervera) chiederà di parlare in privato con l'Ortega e la sua amata: dopoché questi ultimi gli avevano detto di non fidarsi delle mosse sia del nipote che di Fernando.

A questo punto, l'anziano per paura che qualcuno possa mandare a monte il suo piano con il nipote, inviterà la coppia ad abbandonare immediatamente l'abitazione [VIDEO] in quanto contrario alla loro convivenza, che aveva suscitato molti pettegolezzi a Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: Prudencio si separa da Julieta

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO]de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane, svelano che Prudencio impedirà alla moglie e Saul di abbandonare la tenuta della Montenegro. Il minore degli Ortega, infatti, dichiarerà di aver iniziato le pratiche dell'annullamento del matrimonio: tuttavia l'uomo in cambio le chiederà di non abbandonare il tetto coniugale in quanto non vuole passare per zimbello davanti a tutta Puente Viejo. Julieta (Claudia Galan), a questo punto, accetterà entusiasta la proposta del consorte sicura che Raimundo (Ramon Ibarra) non possa più opporsi dopo aver avuto il permesso del Mesia a prolungare la sua permanenza alla Villona.

Inoltre rivelerà a sua nonna di dover vivere ancora per qualche tempo insieme a Prudencio, sebbene sia entusiasta di avere un futuro con Saul (Ruben Bernal). La nonna, a questo punto, le consiglierà di non fidarsi delle parole del consorte, visto che si era comportato male con lei in precedenza. Ma ecco che Raimundo esigerà che la coppia abbandoni immediatamente la proprietà dopo aver scoperto che hanno contravvenuto al suo ordine. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.