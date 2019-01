Annuncio

Annuncio

Il principe Harry e la sua consorte Meghan Markle sarebbero ai ferri corti. Alcune voci di rumors hanno ipotizzato che i due coniugi non vivrebbero più sotto lo stesso tetto.

Sulla casa reale si sta abbattendo una vera e propria tempesta, chiamata Meghan Markle. Su 361magazine in queste ultime ore è stato dichiarato che Harry e Meghan non vivono più nella stessa casa da circa 10 giorni. L’indiscrezione bomba è stata lanciata da alcune fonti vicini ai duchi del Sussex ed è stata riportata sulle più importanti testate giornalistiche.

Al momento va reso noto che in merito alla news non c'è stata nessuna conferma o smentita da parte di Kensinghton Palace.

Il motivo per il quale Meghan abbia abbandonato il tetto coniugale sarebbe da attribuire alla sua gravidanza.

Advertisement

Infatti, sembra che la moglie di Harry abbia rifiutato tutte le tate per il royal baby per affidare il principino alla custodia della mamma. La mamma di Meghan avrebbe già pronto un biglietto aereo per partire dagli States con destinazione Regno Unito.

Meghan Markle: offerti 37 milioni di dollari per il divorzio da Harry

Soltanto qualche giorno fa il Globe aveva riportato l'ipotesi di un imminente divorzio milionario tra Harry e Meghan. In questo caso fonti vicino alla famiglia reale avrebbero dichiarato tramite una mail che la regina Elisabetta non riuscirebbe più a tollerare la moglie di suo nipote per via del suo carattere. La duchessa del Sussex sarebbe troppo spendacciona. Inoltre, a Kensonghton Palace non piacerebbe la famiglia di Meghan. Per dire addio ad Harry ci sarebbe tempo fino ad aprile e si dice che a Meghan sarebbero stati offerti ben 37 milioni di dollari per ritornare nel suo paese d’origine.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il royal baby però per conservare il titolo di nobile dovrebbe rimanere nel Regno Unito, a differenza di sua madre. Infatti Meghan Markle sarebbe stata definita addirittura un cancro da estirpare nel minor tempo possibile.

Kate umilia Meghan

A quanto pare la regina Elisabetta non sarebbe l'unica a non sopportare Meghan Markle, nella lista ci sarebbe anche Kate Middleton. Delle due cognate si dice che attualmente sono davvero ai ferri corti. In questi giorni addirittura la moglie di William sembra aver umiliato la cognata. Kate per esibirsi in pubblico ha sfoggiato un cappotto già utilizzato nel lontano 2012. Semplice casualità o frecciatina nei confronti di Meghan? Intanto, i sudditi hanno approvato la scelta di Kate.