Oggi 28 gennaio è andata in onda su Canale 5 una nuova scoppiettante puntata del trono over di Uomini e donne, contraddistinta da nuovi scontri e vecchi ritorni. Protagoniste indiscusse sono state Gemma Galgani e Ida Platano, molto amiche fuori dal contesto televisivo.

U&D trono over: Gemma dimentica Rocco con Marcello

La Galgani ha deciso di voltare pagina dopo l'addio di Rocco a causa di incomprensioni caratteriali. Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, la dama di Torino è stata nuovamente attaccata [VIDEO] da Fredella, il quale l'ha accusata di essere una vittima del suo stesso personaggio.

Un'accusa forte che ha suscitato le ire funeste di Gems, la quale tra l'altro ha proibito a Rocco di posizionare una sedia davanti a lei al centro dello studio.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Maria De Filippi ha annunciato che la Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere, un certo Marcello: a proposito la dama ha dichiarato che la frequentazione con Marcello non sta procedendo sui binari giusti, se Maria non intervenisse a favore del nuovo arrivo.

A questo punto Gemma, più tranquilla, ha ammesso che entrambi hanno un amore fortissimo nei confronti degli animali. Poi la conduttrice ha rivelato alla Galgani, che l'uomo ha chiesto il numero di Viviana e Cristina, due dame molto più giovani di lei. Per tale ragione il pubblico ha disapprovato il comportamento di Marcello, mentre la dama di Torino ha preso con allegria quanto appena scoperto.

Uomini e Donne: Ida Platano ritorna, la reazione di Riccardo

Se Gemma Galgani ha dimenticato Rocco con Marcello, una vecchia conoscenza ha fatto il suo ritorno ufficiale all'interno del trono over di Uomini e Donne [VIDEO]. Stiamo parlando di Ida Platano, l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

Nella puntata di Uomini e Donne è tornata in studio Ida, pronta a mettersi nuovamente in gioco. Il più contento è apparso Gianni Sperti, mentre Riccardo è sembrato più tranquillo.

Come saprete il cavaliere tarantino, dopo la conclusione della relazione con la Platano, ha già iniziato a frequentare altre donne, mentre lei non ha ancora superato la separazione. Infatti, ha dichiarato di non essere ancora pronta ad una nuova conoscenza, in quanto il suo cuore è tutt'ora ferito. Un'affermazione che ha suscitato la reazione del tarantino, che l'ha incolpata della fine della loro storia. A difendere Riccardo, è arrivata in soccorso Barbara De Santa, la quale ha avuto un piccolo scontro con la donna.