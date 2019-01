Annuncio

Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato spagnolo diretto da Aurora Guerra, che colleziona successi dopo successi. Le trame delle prossime puntate italiane, trasmesse probabilmente a marzo, si soffermano su Gonzalo interpretato da Jordi Coll. L'uomo, infatti, comincerà a dubitare di Fernando Mesia quando si perderanno le tracce di Alfonso e Emilia.

Il Segreto: Gonzalo si allea con Raimundo

Le trame de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi [VIDEO], svelano che ci sarà un nuovo mistero da risolvere in seguito all'arrivo di Gonzalo a Puente Viejo.

Proprio quest'ultimo fingerà di uccidere Donna Francisca (Maria Bouzas): dopodiché comincerà a ricattare Fernando Mesia (Carlos Serrano). Il marito di Maria (Loreto Mauleon), infatti, vorrà molti soldi per sparire dalla circolazione, dopo avergli chiesto di non denunciarlo per l'omicidio apparentemente compiuto.

Tuttavia, il figlio di Pepa (Megan Montaner) tornerà alla carica una volta celebrato il funerale di Francisca, dove Raimundo pretenderà che la bara sia ermeticamente chiusa. Dall'altro canto, il Mesia chiederà di avere più tempo sulla questione, nonostante dimostri un'ossessione nei confronti di Maria. Per questo motivo tartasserà Gonzalo di mille domande finché penserà di prendersi gioco di lui consegnandogli tantissimi assegni falsi.

Alfonso e Emilia sono stati rapiti

Dagli spoiler de Il Segreto, in onda probabilmente a marzo, si evince che il Mesia spererà che Gonzalo lo possa condurre nella località dove Maria ha trovato la pace dopo la morte di Esperanza e Beltran. Ma ecco che il nipote di Raimundo dirà al Mesia di voler rimandare la partenza, in quanto vuole avere notizie di Emilia e Alfonso.

Inoltre cercherà di capire se quest'ultimo è coinvolto nel presunto sequestro dei suoceri. Il Mesia gli offrirà tutto il suo aiuto per poter rintracciare i coniugi Castaneda.

Fè, nel frattempo, sospetterà che Mauricio e Gonzalo stanno architettando qualcosa dopo aver visto che trascorrono molto tempo insieme. Dall'altro canto, Julieta confesserà a Saul che il Castro e Fernando hanno un problema legato all'eredità di Francisca: a proposito inviterà Prudencio a spiare i due, mentre Gonzalo crederà che il Mesia sia il responsabile della scomparsa dei due locandieri Castaneda, tanto da confessarlo a Mauricio Godoy. Infine Raimundo rivelerà a Julieta e Saul che Gonzalo e il braccio destro di Donna Francisca hanno intenzione di sbarazzarsi per sempre del diabolico Mesia [VIDEO].