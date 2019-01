Annuncio

Nuove anticipazioni settimanali della soap opera 'Il Paradiso Delle Signore' in onda alle ore 15:40 dopo la trasmissione 'Vieni Da Me' [VIDEO], condotta da Caterina Balivo. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Umberto, alle prese con nuovi cambiamenti nella sua vita. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che il banchiere farà il gioco di Luca e Andreina dopo la decisione di invitare la Mandelli a una cena romantica.

Il figlio di Umberto, dal canto suo, vive una situazione drammatica perché è tormentato per aver distrutto la relazione con Nicoletta, dopo averla tradita con Ludovica. Inoltre Riccardo è dispiaciuto per il rapporto complesso con il padre e, nonostante sia entrato a far parte dell'azienda di famiglia, l'uomo si rende conto che le sue proposte non vengano prese nella minima considerazione.

Inoltre la famiglia Amato si trova alle prese con un periodo difficile, a causa del difficile rapporto tra Antonio e Salvatore per la disperazione di Agnese. Quest'ultima è preoccupata per il destino della figlia che non vuole rinunciare alla passione per il canto. In tutto ciò, Roberta arriva al Paradiso per fare acquisti per conto dei genitori.

Silvia preoccupata per lo stato d'animo di Riccardo

Nel frattempo Vittorio ha un'idea che potrebbe portare alla svolta definitiva per il grande magazzino, in quanto vuole dare avvio alla vendita per corrispondenza. In tal senso, però, ha bisogno di confrontarsi con i soci, tra cui spicca il nome di Umberto. Silvia, invece, ha un incontro con Riccardo ed inizia a nutrire preoccupazioni per il giovane Guarnieri. La donna è rimasta turbata dallo stato d'animo del ragazzo, al punto che si confronta con il marito per indurre la figlia a dare una seconda possibilità all'ex fidanzato.

Maria e Vittorio si recano a villa Guarnieri

Nicoletta, però, chiude a qualsiasi possibilità di avere un rapporto con Riccardo, l'uomo che ha fatto crollare i sogni della Cattaneo costretta a lasciare l'altare dopo essere venuta a conoscenza del tradimento con Ludovica. Intanto Marta propone alle Veneri di lavorare come modelle in merito al progetto di vendita per corrispondenza proposto da Vittorio, mentre Maria e Vittorio giungono alla villa. Conti, infatti, vuole illustrare a Umberto la propria idea che può essere determinante per permettere il definitivo salto di qualità al Paradiso, ma Guarnieri si fa trovare in compagnia di Andreina [VIDEO].